"Biz borçlanarak kalkınan, kaynak açığı olan bir ülkeyiz”

) Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 14 Şubat 2019 Perşembe günü, Şubat ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmasında "Bu gün moral bozukluğu var. Ekonomide sıkıntı var. Bu bir sır değil, ama bunun bir arka planı var” dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen İTO şubat ayı meclis toplantısında, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in, “Binali Bey'i farklı kılan özellik, projelere finansman bulmak, onları ülke ve millet menfaatine uygulamak, hayata geçirmek, bitirip halka açmaktır. İstanbul iş dünyası olarak biz buna şahidiz. Yine ifade etmek isterim ki, Sayın Başkanımın, İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olması, İstanbul iş dünyası için bir şanstır." Sözlerinden sonra, (İTO) Meclis Başkanı Başkanı Öztürk Oran tarafından,TBMM Başkanı Binali Yıldırım konuşması için davet edildi.TBMM Başkanı Yıldırım “Bu gün moral bozukluğu var. Ekonomide sıkıntı var. Bu bir sır değil, ama bunun bir arka planı var.” İzahata geçti. 2008 Dünya krizinde Türkiye’nin krizi iyi yönetdiğini, yatırımlara, üretime kesintisiz devam edildiğini, ekonomiyi içerde canlı tuttuklarını, krizin teğet geçtiğini anımsatdı. Ancak küresel krizin derinleştiğini söyleyen, Başkan Yıldırım, Dünya büyümesinin yavaş olduğunu, yüzde 3’ün altında büyümenin, ihtiyacı karşılamadığını, iş gücüne katılımın, yatırım ihtiyacını karşılamadığını, enaz yüzde 5’in üstünde büyümesi gerektiğini, Gayri safi hasılanın 80 trilyon dolar, 2008 yılında 72-73 trilyon dolarda olduğunu ve büyüme gösteremediğini vurguladı. “Yüzde 2 -3 ile büyümeyle Dünya ekonomisi gelişme gösteremez. 2013 yılında gelişmiş ülkelerin aldığı faiz artırma kararı neticesinde Bizim gibi gelişmekde olan ülkelerdeki fonlardan ABD’ye 4.5 trilton dolar, Avrupa Ülkelerine 2.4 triyon avro para geri döndü. Bizlerin ekonomisi durgunluk yaşadı. Biz borçlanarak kalkınan kaynak açığı olan ülkeyiz. Yaşanan ekonomi sıkıntısının kaynağı budur. Kazanan kazanmayan dolar borçlandı faiz artırım kararı ile finans krizi büyümemizi olumsuz etkiliyor. Yapılan finans maniplasyonla ekonomide sıkıntı yaşıyoruz.” Şeklinde ekonomi durgunluğunu, finans krizin sebebini açıkladı.Ancak, üreten İstanbul-katma değerli üreten istanbul’u Dünyaya hazır hale getireceğiz.TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım “İstanbul ülke olsaydı. Dünyanın 41. büyük ülkesi olurdu. Yıllık geliri 232 milyar dolar. 168 milyar dolar ihracatın 72 milyar doları, 40 milyon turistin 13.5 milyonu istanbul’a ait. 100 büyük kuruluşun 42’i İstanbul’da. Her 100 lira verginin 49 lirasını İstanbul veriyor. Türkiye'deki iş gücünün yüzde 20'si İstanbul'da. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 45'i İstanbul'da. 206 üniversitenin 61'i İstanbul'da. İstanbul aynı zamanda bir öğrenci şehri. TBMM üyelerinin da 6'da 1'i İstanbul'dan seçiliyor. Madem İstanbul, Türkiye'nin yükünü taşıyor, bu özelliğinin artarak gitmesi lazım” dedi.Dünyanın değiştiğini, bugün var olan mesleklerin yarısının önümüzdeki 20 yıl içinde kaybolacağını, yeni mesleklerle karşı karşıya kalacağımızı, yapay zeka, robot teknolojileriyle, tüm alanlarda her şeyin akıllısıyla karşılaşacağımızı, şu anda uygulandığını, Pilot uygulamalar yapan ülkelerin var olduğunu söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Ticaret Odasının en yakın çalışan iki kurum olduğu dile getirilen toplantıda; TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “İstanbul,Türkiye'nin yüz ölçümünün binde 7'si, 546 bin kilometrekare, ama nüfusunun yüzde 20'sini barındırıyor. Köylerdeki nüfus yüzde 20'nin altına düştü. İstanbul'un sorunu çok hızlı şehirleşmesidir” dedi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım Raylı sistemi hakkında; İstanbul Raylı sisteme, 1870 de İngiltere, Londra ile beraber başladığını, Bizim 800 metrede kaldığımızı, Londra’nın 400 kilometre olduğunu, şu anda bizim 170 kilometre, devam eden 284 kilometre, hedef, 5 yıl içerisinde raylı sistemin uzunluğu 517 kilometre olacağını, yüzde 18 olan toplu taşımada pay yüzde 48,5‘e çıkacağını, İstanbul'un trafiği gözle görülür şekilde rahatlayacağını belirtdi.Konuşmalar sonrasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Binali Yıldırım'a plaket verip tablo hediye etti.