“Bize düşen, büyük moralle önümüze bakmak“

Hacısalihoğlu, şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) 13. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.

İş dünyasının beklentilerinin olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, "Seçim ortamından çıktık. Seçilen tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum. 4,5 yıllık seçimsiz bir süremiz var. Belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Hacısalihoğlu, ekonomide durgunluk yaşandığını belirterek, "Geleceğe bakmak istiyoruz. Farklı sektörlerin beklentileri farklı. Bu doğrultuda önümüze bakarak kendimize gelmemiz gerekiyor. Durgun olan kış aylarından çıktık. Büyük umutla birbirimize destek ve moral vererek yürümemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



İş dünyasının önündeki en büyük sorunun finansman olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:



"Finans olmadan hiçbir hareket olmayacağını biliyoruz. Bunun aşılmasında en önemli konu faiz oranları. Finans sektörü rahatlatılmalı. Bakanımız Berat Albayrak da bu konuda çalışmalarını hızlı şekilde başlattı. İş dünyasının kredi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da adımlar atılıyor. Geçmişte yüzde 100'lere dayanan faiz oranlarıyla çalıştık. Bugünlerde de bu faiz oranlarının yüksek olmasından korkmadan özellikle ticaret ve yatırım konularını ikiye ayırarak, ticari faaliyetleri önce harekete geçirmek gerek. Yatırım giderlerini de ancak enflasyon ve faiz oranlarının düşmesiyle karşılayabileceğimizi söyleyebiliriz."



- "Atılan adımlar çok önemli"



Hacısalihoğlu, üretim artmadan enflasyonun düşmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Üretimin artmasına da tarım ve sanayi ürünleri olarak iki türlü bakmak lazım. Tarım ürünlerinin fiyatlarının yüksek olması hepimizi zorluyor. Tarım ürünlerine devlet belli bir sübvansiyon uygulayarak enflasyonu düşürebilir. Sanayi ürünlerinde şu an yatırım olmayacağına göre mevcut kapasitelerin kullanım oranlarının yükseltilmesi lazım. Bu da ancak finansla olur yani iş camiamızın mevcut kapasitelerini kullanmaları için verilecek kredilerin belli oranda desteklenmesi lazım. Enflasyona bağlı olarak oluşacak durgunluk istihdamda da büyük sorun yaratıyor. Ekonominin geleceğine dönük olarak özel sektörün hazır olduğunu görüyoruz.



Özel sektöre bugüne kadar sağlanan kredilerin yapılandırılması konusundaki desteğin yanında, üretim konusunda piyasaların harekete geçmesinde devletin faiz oranlarına sübvansiyon uygulaması gerekmektedir. Belli fonlardaki paraların özellikle imalata dönük kullandırılması, geleceğimizi kurtarmak adına önem arz etmektedir."



İş dünyasına da gelecek süreçte önemli görevler düştüğünü belirten Hacısalihoğlu, "Bize düşen, büyük moralle önümüze bakmak, 4,5 yıl içinde seçim olmayacağını ve stabil ekonomiyi devam ettireceğimizi düşünerek hareket etmektir. Finans ve işletme kredisi olmadan firmalarımız harekete geçemez. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür etmek istiyorum. Ekonominin gelişmesi ve düzelmesi konusunda atılan adımlar bizim için çok önemli." dedi.



Mevcut başkan Aytaç Aydoğan'ın aday olmadığı, tek listeyle gidilen seçimde, TSİAD Başkanlığına Sırrı Furkan Eren seçildi.