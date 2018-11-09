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Bizim Toptan "500'üncü mağazasını" açtı

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ, SEÇ Market iş modelinde 500'üncü mağazasını açtı.Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin büyüme stratejisi...

Bizim Toptan
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İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ, SEÇ Market iş modelinde 500'üncü mağazasını açtı.

Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin büyüme stratejisi çerçevesinde oluşturduğu ve 381 dükkanlı SEÇ Market iş modelinde, ekim sonu itibarıyla 500. mağazayı açtıkları belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl sonu itibarıyla 43 ilde hizmet veren SEÇ Market modelinin 59 ile ulaşarak yaygınlaşmaya devam ettiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

" Şirketimiz Bizim Toptan, sahip olduğu geniş ürün portföyü ve satın alma gücü ile tüm müşterilerine ulusal, yerel ve özgün markalı ürünleri en uygun fiyatlar ile sunmaktadır. SEÇ Marketler iş modelinde uygun fiyatlara ek olarak, ödeme kolaylıkları ve benzeri ek avantajlar sunulmaktadır. Bu sayede Bizim Toptan geleneksel kanaldaki marketlerin ticaretini de desteklemektedir. Tüm şubeleri ayrı ayrı işletmeciler tarafından işletilen birer market olarak hizmet veren SEÇ Marketler ise, Bizim Toptan'ın sağladığı avantajlar ile müşterilerine uygun fiyat ve kaliteli hizmet sunabilmektedir."

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Bizim Toptan Satış MağazalarıKAP
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