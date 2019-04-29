Bizim Toptan’a MarTech Awards’tan iki ödül birden

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan Satış Mağazaları, "En İyi CRM Teknolojisi" ve "Sosyal Platformda En İyi Teknoloji Kullanımı" ödüllerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan Satış Mağazaları, Pazarlamasyon.com tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Martech Awards’ta (Marketing Technology Awards) iki ödül birden aldı.



Bizim Toptan, pazarlama faaliyetlerinde en iyi veri kullanımını ödüllendiren "En İyi CRM Teknolojisi" ve hedef kitleye sosyal medya üzerinden en iyi şekilde ulaşan projelere verilen "Sosyal Platformda En İyi Teknoloji Kullanımı" ödüllerini kazandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilerin Bizim Toptan Pazarlama ve CRM Kıdemli Müdürü Raşit Cebi, teknolojiyi en aktif şekilde müşterileri dinlemek ve anlamak için kullandıklarını belirterek, "Özellikle 2018 başından bu yana hem CRM hem de sosyal platformlarımızda pazarlama faaliyetlerimizi güçlendirmek ve bu sayede sektörü geliştirmek için önemli adımlar attık. Bizi bu iki kategoride ödüle layık gören değerli Martech Awards jürisine teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



