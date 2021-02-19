Bizim yazılım elektrik faturasını yüzde 40 azaltıyor

Enerji verimliliği meskenler açısından olduğu kadar ticari işletmeler açısından da büyük önem taşıyor. Elektrik tüketimi yüksek işletmeler, tüketim noktalarının gerçek zamanlı olarak takip edilebildiği altyapı ve yazılım hizmetleri sayesinde faturalarında yüzde 40’lara varan oranda tasarruf edebiliyor. Ülke olarak elektrik tasarrufunda işletmelere önemli görevlerin düştüğünün altını çizen Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, profesyonel çözümlerle enerji verimliliğine yatırım yapan şirketlerin, bulundukları sektörlerdeki konumlarını yükselterek ‘güvenilir’ ve ‘vizyoner’ şirket algısı yarattıklarını söyledi. Ülke olarak elektrik tasarrufunda işletmelere önemli görevlerin düştüğünün altını çizen Kaya Uğur Karayurt, işletmelerin ücretsiz keşif yaptırarak böylece faturalardan tasarruf konusunda ilk adımı atabileceklerini söyledi.

Tüketim Noktaları Bilgisayarla Takip Ediliyor

Kolen Elektrik Genel Müdürü Karayurt, “Gerçek Zamanlı Elektrik Tüketim Takip ve Yönetim Sistemi” olarak sunulan altyapı ve yazılım hizmeti sayesinde aydınlatma üniteleri, iklimlendirme sistem ve/veya cihazları, buzdolapları, dondurucular, fırınlar, motorlar gibi tüketim noktalarının tüketimlerini tek bir bilgisayardan gerçek zamanlı olarak takip edildiğini kaydetti. Ücretsiz keşif sonrasında verilen hizmetin; artı tarife takibi, reaktif güç takibi, tüketimlerin takibi ve yönetilmesi gibi unsurlarla bir araya geldiğini anlatan Karayurt, bu sayede ulusal tarifelerden yüzde 40’lara varan tasarruf sağlandığını vurguladı.

Tasarrufta Tarife Seçimi Önemli

Elektrik tasarrufunda tarife seçiminin önemine değinen Karayurt şöyle konuştu: “Elektrik tüketiminde tarife seçimi açısından bakıldığında, Serbest Tüketici (ST) olarak ulusal birim fiyatlarını bırakıp, ikili anlaşma ile bir enerji şirketinden enerji almak sanayi ve tarımsal sulamada yüzde 10’u aşan tasarruf sağlamanıza yol açmaktadır. Ticarethane tüketici gruplarında ise bu rakam yüzde 30’ları bulabiliyor. Aylık 10.000 TL elektrik faturası ödeyen 10 şubeli bir işletmenin ayda 100.000 TL fatura ödediği düşünüldüğünde ayda 94.454 kilovatsaat elektrik tükettiği söylenebilir. Gerçek zamanlı enerji yönetimi ile %20 civarında tüketimi düşürdüğünüzü düşünecek olursanız, buna ek olarak Serbest Tüketici (ST) olarak bir enerji şirketinden enerji tedarik ettiğinizde hatırı sayılır sonuçlara ulaşmanız mümkündür.”

Sadece indirimli elektrik kullanarak yüksek tasarrufa ulaşmanın tek başına mümkün olmadığının altını çizen Karayurt, “Alınacak diğer önlemlerle de bunu desteklemelisiniz. Böylece ayda 100.000 TL fatura ödeyen bir işletme, yılda 300.000 – 400.000 TL tasarruf edip, 3-4 ayın elektrik faturasını bedavaya getirebilir” diye konuştu.