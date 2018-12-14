BKM Express’le Migros ve Macrocenter'da 'cep'ten ödeme kolaylığı

İSTANBUL (AA) - BKM Express’in, Migros’la yaptığı iş birliğiyle Migros ve Macrocenter mağazalarından alışveriş yapan BKM Express kullanıcıları, ödeme işlemlerini kasada cep telefonlarıyla kolayca yapabiliyor.

BKM Express'ten yapılan açıklamaya göre, BKM Express’in nisan ayında Migros’la yaptığı iş birliğiyle Migros ve Macrocenter mağazalarından alışveriş yapan BKM Express kullanıcıları, ödeme işlemlerini cüzdan ve kart taşımadan, kasada cep telefonlarıyla kolayca yapabiliyor.



BKM Express kullanıcıları 23 Aralık tarihine kadar tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında Money Club Kart ile 75 TL ve üzeri alışverişlerde yaptıkları ödemelerde 10 Money kazanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express’in online ödemelerde sağladığı başarıyı kasa ödemelerinde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, dijitalleşmeyi her zaman BKM Express kullanıcılarına kolay ve güvenli ödeme imkanı sunmak üzere kullandıklarını kaydetti.

Yazıcıoğlu, online ödemelerde, BKM Express’i pazara sundukları 2012’den beri yaptıkları çalışmalarla kullanıcılara yaygın bir üye iş yeri tabanı sunduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar birikimimizi tecrübeye çevirirken kullanıcılarımızı tek tıkla ödeme, QR ile ödeme, para iste ve gönder özelliği, dijital bağış gibi birçok yenilikle buluşturduk. Nisan ayında Migros’la gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde ise online ödemelerdeki BKM Express kolaylığını kasada ödemelere taşıdık.

Bu sayede kullanıcılarımız Migros ve Macrocenter mağazalarında cüzdan taşımaya gerek duymadan sadece cep telefonlarındaki BKM Express uygulamasıyla kasada ödeme yapabiliyor. Şimdi bu özelliği bir kampanyayla destekleyerek, kullanıcılarımıza ek bir fayda sağlamak istedik. BKM Express’le hem online hem de kasa ödemelerinde daha fazla yer almaya ve kullanıcılarımızı yeni teknolojilerle tanıştırmaya devam edeceğiz."