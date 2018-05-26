Blockchain Teknolojisi Küresel Ekonomide Oyunun Kurallarını Değiştirecek

Işık Üniversitesi İktisat Bölümü düzenlediği seminerle, son yıllarda hayatımıza giren kripto paralar ve bu paraların işlem gördüğü Blockchain teknolojisinin geleceğini masaya yatırdı. Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirilen seminerde; herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmayan Blockchain teknolojisinin, yakın gelecekte küresel ekonomik sistemi yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.



Varlıkları dijital dünya üzerinde başlayan ve bilgisayar ağları üzerinde işlem gören, değeri genellikle küresel kullanıcılar tarafından arz ve talep dengesi ile belirlenen ortak para birimi olan kripto paralar, gün geçtikçe hayatımızda daha çok yer almaya, hatta alternatif bir yatırım enstrümanı haline gelmeye başladı. Kripto paraların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, bu paraların herhangi bir merkezi sisteme bağlı olmadan işlem görmesine olanak sağlayan ağ sistemi olan Blockchain teknolojisinin ismi de yine daha fazla anılır oldu.



Kripto paralar ve Blockchain teknolojisinin ortaya çıkışı, günümüzdeki etkileri ve geleceği; Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü’nün, Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde düzenlediği seminerde ele alındı. Işık Üniversitesi İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Kaytaz ve İİBF İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhat Koloğlugil’in açılış konuşmalarıyla başlayan seminere; Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem İnanç, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu ve DijitalPara Teknoloji A.Ş. Kurucu Başkanı Ali Sermet Taşdöğen konuşmacı olarak katıldı.



‘İstesek de istemesek de kabul etmek zorundayız’



Seminerde ‘para’ kavramının tarihsel gelişimini ve dijital paraların ortaya çıkışını aktaran Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem İnanç, Bitcoin başta olmak üzere dijital paraların işlem görmesine olanak sağlayan Blockchain teknolojisinin işleyişi hakkında bilgi verdi. Blockchain teknolojisinin iki kişi arasındaki para transferlerinin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesine olanak sağladığına dikkat çeken İnanç, “Blockchain sistemi, küresel veya lokal ekonomik çalkantılardan etkilenmiyor. Bu transferlere devletler herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Bu sebeple örneğin vergi alamıyor, transferi engelleyemiyor. Bu da devletlerin bu teknolojiyi ‘öcü’ gibi görmesine yol açıyor” dedi.



Blockchain teknolojisinin kullanıldığı alanların hızla arttığına dikkat çeken İnanç, “Yakın gelecekte tapu, sigorta, noter, evlilik ve boşanma işlemleri hatta seçim işlemleri bile bu teknolojisi üzerinden yapılabilir hale geleceği öngörülüyor. Bu sebeple dünyanın önde gelen üniversiteleri Blockchain teknolojisi ile ilgili bölümler açıyor. Yani istesek de istemesek de bu teknolojiyi kabul etmek zorundayız” diye konuştu.



‘Eski bir çağın sonuna geldik’



Blockcahin teknolojisinin bütün ekonomik sistemleri yeniden yapılandıracak bir ‘oyun değiştirici’ olduğunu vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu ise, kripto paralar ve bunların işlem görmesine olanak sağlayan Blockchain teknolojisinin ahbap – çavuş kapitalizmine bir tepki olarak ortaya çıktığını kaydetti. Karaömerlioğlu, “Bu teknolojinin en önemli ürünü kripto para. Bugün dünyanın üzerinde Bitcoin hayaleti dolaşıyor. Bu teknoloji, bir ‘değer’i aracıyı ortadan kaldırarak bir yerden bir yere transfer edebiliyor. Dağıtık sistemle çalışan, merkezi olmayan, sahibi olmayan devasa bir networkten söz ediyoruz ve bu sistem tıkır tıkır işliyor. Üstelik oldukça güvenli” diye konuştu.



Kapitalizmi kapitalizm yapan unsurun kayıt sistemi olduğuna dikkat çeken Karaömerlioğlu, “Blockchain kayıt tutmada devrimci bir yenilik getirdi. Çünkü kayıt tutma, çok pahalı bir iş. Bu teknolojideki kayıt sistemi ise, en açık ve en şeffaf sistem. Artık devletler bile kendi kripto paralarını çıkarmaya, böylelikle ekonomilerini kur farkından ve enflasyondan korumaya çalışıyorlar. Blockchain ve kripto para iddia edildiği gibi bir ‘ponzi’ değil. Dünya tarihinde ilk defa bir para biriminin arkasında bir otorite yok ve yine dünya tarihinde ilk defa uluslar üstü bir para birimi var. Dolayısıyla eski bir çağın sonuna geldik ve yeni bir dünya geliyor” dedi.



‘Bitcoin doların balonunu patlatan bir iğne’



Blockcahin teknolojisinin işleyişi ve kripto para işlemleri hakkında bilgi veren DijitalPara Teknoloji A.Ş. Kurucu Başkanı Ali Sermet Taşdöğen ise; karşıtlarının Bitcoin’i ‘balon’ olarak nitelediğini ancak gerçekte Bitcoin’in küresel rezerv para biri olan doların balonunu patlatan bir iğne olduğunu söyledi. Ortaya çıkışından bu yana geçen 9 yılda Bitcoin ve Blockchain sistemi bir saniye bile hata vermeden çalıştığını kaydeden Taşdöğen, “Merkezi sistemler ele geçirildiğinde bütün sistemi çökertebilirsiniz. Ancak Blockchain sisteminde bu mümkün değil. Üstelik bu sisteme girilen bilgiler silinemiyor ve değiştirilemiyor. Saldırılması çok zor, savunulması en kolay sistemdir” diye konuştu. Taşdöğen seminerde, kripto para türleri ve sanal cüzdanların kullanımı hakkında da bilgi verdi.









