KOCAELİ (AA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, iktidara geldiklerinden bu yana hep mazlumların yardımına koştuklarını belirterek, "Yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halklara yardım eli uzattık. Bunları yaparken de en az gelişmiş ülkelere özel bir önem verdik. Son on yılda, Afrika kıtasına açılım politikamız ile bu kıtada yer alan ülkelere yönelik kalkınma programlarına, öncelik ve ağırlık verdik." dedi.

Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te (MARTEK) düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Açılış Töreni'nin ardından bankanın çalışma ofisinin açılışını da gerçekleştiren Bakan Özlü ve BM Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Burada, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (OHRLLS) Yüksek Temsilcisi Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Özlü, BM Teknoloji Bankası'nın açılışının yapıldığını anımsattı.

Teknoloji Bankası'nın, hükümetin yürüttüğü girişimci ve insani dış politika yaklaşımının en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu belirten Özlü, "Aynı zamanda, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin sloganı olan 'hiç kimseyi arkada bırakmama' yani dünya kalkınıp gelişirken, bu gelişmeden istifade edemeyen kesimlere destek olunması söylemine güzel bir yanıt teşkil ediyor." şeklinde konuştu.

- "Hep mazlumların yardımına koştuk"

İlk kez 2011 yılında Türkiye'de ortaya atılan, "En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası" fikrinin, bugün somut olarak gerçekleştirilmesinin, hükümetin taahhütlerini yerine getiren yapısını bir kez daha teyit ettiğine işaret eden Özlü, "İktidara geldiğimizden bu yana hep mazlumların yardımına koştuk, yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halklara yardım eli uzattık. Bunları yaparken de en az gelişmiş ülkelere özel bir önem verdik. Son on yılda, Afrika kıtasına açılım politikamız ile bu kıtada yer alan ülkelere yönelik kalkınma programlarına, öncelik ve ağırlık verdik. Bu programları halen Orta Doğu, Afrika, Asya, Pasifik ve Latin Amerika’ da yer alan 120 ülkede yürütüyoruz. Bilgi ve birikimimizi bu ülkelere aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji Bankası'nın, sayıları 47'yi bulan en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirme çabalarına destek vereceğini ve bu ülkelere teknoloji transferi alanında yardımcı olacağını vurgulayan Özlü, BM kurumu olarak faaliyet gösterecek bankanın Gebze'de kurulmuş olmasının, bu bölgede hükümetçe oluşturulmakta olan Bilişim Vadisi’ne katkıda bulunacağını ve buradaki teknolojiye dayalı girişimcilik ekosistemini güçlendireceğini kaydetti.

Teknoloji Bankası'nın amacına ulaşması için hükümetin her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getiren Özlü, "Tabiatıyla bu, ülkemizin tek başına yapacağı bir proje değildir, uluslararası işbirliği gerektirmektedir. Bu itibarla, Teknoloji Bankası'nı başarılı kılmak için gelişmiş ülkeleri ve özel sektörü destek olmaya bir kez daha davet ediyorum." diye konuştu.

- "Cömert ev sahibi Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve OHRLLS Yüksek Temsilcisi Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu da BM OHRLLS ofisinin Türk hükümeti ile dünyanın en fakir ülkelerinde Teknoloji Bankası yoluyla bu boşluğu kapatmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



Bilim, teknoloji ve inovasyon alanında kapasitelerin oluşturulmaması halinde, dünyanın en az gelişmiş 47 ülkesinde sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Utoikamanu, "BM Genel Kurulu'nun Tekonoloji Bankası'na verdiği görev, dünyanın 47 en az gelişmiş ülkesinde bilim ve bilgi kapasitesini geliştirmek, ulusal ve bölgesel yenilik eko sistemlerinin gelişmesini sağlamak, dışarıdan teknolojiyi çekmek ve aynı zamanda ülkelerin kendi araştırma, geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaktır." diye konuştu.



Teknoloji Bankası'nın her zaman en az gelişmiş ülkeler için uzun zamandır bir öncelik olduğunu ifade eden Utoikamanu, bankanın bu ülkelerdeki proje ve faaliyetleri öncelikle gözden geçirerek hizmete başlayacağını kaydetti.



Bankanın aynı zamanda en az gelişmiş ülkelerdeki bilim, teknoloji ve ihtiyaçlarını birleştirecek bir merkez teşkil edeceğine dikkati çeken Utoikamanu, şunları söyledi:

"Bu merkez mevcut kaynaklarla bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki aktörleri bir araya getirecek ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışacaktır. Bu banka aynı zamanda en az gelişmiş ülkelerin mevcut projeler erişimini ve ilgili kurumlar, özel sektör, vakıflar ve akademik kurullarla iş birliği yapmasını, ortak projeler üstlenmesini sağlayacaktır. 2018'de Teknoloji Bankası, öncelikle bilim, teknoloji ve yenilik alanında ülkelerin ne tür durumda olduğunu, yani bir durum tespiti çalışmasıyla görevine başlayacak. Ve 5 en az gelişmiş ülkede teknoloji ihtiyaçlarının bir değerlendirmesini yapacak."

Aynı zamanda bilim insanları ve araştırmacılarının, verilere, bilimsel yayınlara ve diğer bilim, teknoloji ve yenilikle ilgili girişimlere erişimini en az gelişmiş 12 ülkede arttırılmaya çalışacağını aktaran Utoikamanu, şimdiye kadar hiç vazgeçmeden bu alanda liderlik gösterdiği için cömert ev sahibi Türkiye ile katkılardan ötürü Norveç hükümeti, Sudan, Bangladeş ve Filipinler'e teşekkür etti.

Toplantının ardından "EAGÜ'lerde Bilim, Teknoloji ve İnovasyonun Teşviki: Teknoloji Bankası'nın EAGÜ'lere Katkısı" konulu panel gerçekleştirildi.

