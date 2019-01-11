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BMC'nin "stratejik üssünün" temeli atılıyor

- Son dönemde aldığı Altay tankının seri üretimi, tankın ve yeni nesil hafif zırhlı araçlar için güç grubu geliştirilmesi projeleriyle dikkati çeken BMC'nin, "süper teşvik" mekanizmasıyla desteklenen Sakarya Karasu'daki tesisinin temeli 13 Ocak'ta atılacak - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin katılması beklenen törende, BMC POWER tarafından geliştirilen yerli ve milli motor da çalıştırılacak

BMC'nin
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, bir süredir üzerinde çalıştığı Sakarya Karasu'daki "stratejik üssün" temel atma töreni 13 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

Savunma sanayisinin son dönemdeki en büyük yatırımlarından olan ve BMC'nin "stratejik üssü" olarak da nitelendirilen tesis hayata geçiriliyor.

BMC Karasu Fabrikası alanında 13 Ocak Pazar günü düzenlenecek törende, şirketin gelecek 50 yıllık vizyonu açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra iş dünyasının önemli temsilcilerinin de katılması beklenen törende, BMC Karasu Fabrikası'nın temeli atılacak, canlı bağlantıyla BMC İzmir Pınarbaşı Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirecek ve BMC POWER'ın geliştirdiği yerli ve milli motor çalıştırılacak.

Törende, Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı'nda ilk kez dünya sahnesine çıkan BMC Tuğra kamyonu için hazırlanan reklam filminin ilk gösterimi de yapılacak.

BMC'nin Sakarya'da yapmayı planladığı tekerlekli muhtelif zırhlı araç, paletli zırhlı araç, lazer silahı, insansız zırhlı araç, dizel motor, hızlı tren, metro, bölgesel tren gibi raylı sistem araçları üretimine yönelik yatırımlarının "süper teşvik" mekanizmasıyla desteklenmesi kararlaştırılmıştı.

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BMCBMC Karasu FabrikasıBMC PowerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKatar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani
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