İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Genel Sekreterliği'ne Cenk Küpeli atandı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen markalarını çatısı altında buluşturan BMD'nin yeni Genel Sekreteri Cenk Küpeli oldu.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamlayarak MBA derecesi, New York Üniversitesi'nden ise işletme yönetimi sertifikası aldı.

1985 Ankara doğumlu olan Küpeli, Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.