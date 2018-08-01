İSTANBUL (AA) - Organize perakende sektörünün çatı örgütü olan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile yollarını ayırdı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, BMD, TAMPF ile yollarını ayırdı. Karar, dün olağanüstü toplanan BMD Genel Kurulu’nda oy birliği ile alındı.

BMD Başkanı Sinan Öncel, genel kurulda yaptığı konuşmada, TAMPF’ın perakende sektöründe güç birliği ve sinerji yaratmak üzere 5 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, federasyonun çatısı altında olmadan karar alma süreçlerinde daha dinamik olacaklarını belirtti.

Öncel, "Bugün yurt içi ve dışında hazır giyim ile perakende sektörünün önünde çok önemli fırsatlar, bir o kadar da hızla çözülmesi gereken olumsuzluklar var. Mevcut sorunlarımızın çözüm süreçlerinde hızlı hareket edebilmek, üyelerimizin haklarını daha etkin olarak koruyabilmek için ayrılma kararının uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Genel Kurul'da yapılan oylamada, BMD’nin TAMPF’tan ayrılma önerisi, katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.



Perakende sektörünün en önemli iş örgütlerinden olan BMD çatısı altında 143 üye ve 400’ün üzerinde marka yer alıyor. BMD üyesi markalar yurt içinde 70 bini, yurt dışında ise 3 bin 200’ü aşkın mağaza ile faaliyetlerini yürütüyor.

