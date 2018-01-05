Boat Show Eurasia 17 Şubat’ta Tuzla'da

İSTANBUL (AA) - Boat Show Eurasia Kara Fuarı, teknelerin hem deniz hem karada sergileneceği Tuzla’daki Viaport Marina'daki fuar alanında 17-25 Şubat'ta gerçekleştirilecek.



Boat Show Eurasia Fuar Direktörü Dilek Karaduman, fuarın yeni konseptinin paylaşıldığı basın toplantısındaki konuşmasında, fuarı Tuzla'da 25 bin metrekare kapalı ve 25 bin metrekare açık alan olmak üzere toplam 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştireceklerini bildirdi.



Sektörün ihtiyaçlarına yönelik bir fuar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karaduman, fuara dünyanın en büyük firmalarının katılacağını, fuar katılımcılarının yüzde 25'inin ise yerli üretici firmalar olduğunu belirtti.



Karaduman, Boat Show Eurasia Kara Fuarı'nda tekneleri sergilemek için hem kara hem deniz alanını aynı anda kullanarak bir ilke imza atacaklarını söyledi.



Fuarda 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini kaydeden Karaduman, daha önceki fuarlarlarda en fazla 25 metre büyüklüğünde teknelerin sergilenebildiğini ancak bu fuarda 32 metre uzunluğunda bir Türk teknesinin de aralarında bulunduğu 200 teknenin görücüye çıkacağını ifade etti.



Karaduman, daha önceki fuarlarda en çok ziyaretçiyi Orta Doğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya'dan aldıklarını, bu fuarda da dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ve yatırımcıyı ağırlayacaklarını dile getirdi.



Karaduman, şunları kaydetti:



"Boat Show Eurasia olarak düzenlenen tüm fuarlarda yerli ziyaretçinin yanı sıra sektörün hedefinde olan yabancı ziyaretçiler içinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sektörün son yıllarda ki üretim kalitesindeki başarı, fiyat avantajı ve tasarım alanında ki gelişmeleri izlemeleri için davet edilen yabancı yatırımcılar, fuara şimdiden büyük ilgi gösteriyor.

Tuzla'daki fuara Avrupa, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik tanıtımlar gerçekleştirerek, fuara ziyaretçilerin yanı sıra yatırımcıları da davet ettik. Ayrıca sektöre yönelik yayın yapan uluslararası dergilerin editörlerini de fuara katılım sağlayacak."







- Boat Show Eurasia Kara Fuarı





Fuar ziyaretçileri, en düşük bütçeliden en özellikli tasarımlara, en iyi markalardan, lansman teknelerine kadar birçok farklı tekne, aynı anda hem karada hem denizde görme imkanına sahip olacak.

Edinilen bilgiye göre fuarda 25 metreden büyük tekneler, katamaranlar ve mega yatlar Türkiye'de ilk defa denizde sergilenecek. 25 metreden küçük tekneler ise, kapalı alanda görülebilecek. Amatör yelkencilik eğitiminin de verileceği fuarda, teknelerin yanı sıra deniz araçları, deniz ekipmanları ve aksesuarları, tekne bakım ve onarım malzemeleri de sergilenecek.







