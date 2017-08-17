İSTANBUL (AA) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), İstanbul'da tanıtıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce yerleşkesindeki tanıtımda konuşan KGK Başkanı Dr. Genç Osman Yaraşlı, Türkiye'de bağımsız denetime tabi olan ve genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) niteliğindeki şirketlerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nı (TFRS) uygulamak zorunda olduğunu söyledi.

Yaraşlı, BOBİ FRS'nin ise bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin 2018 itibarıyla finansal tablolarını hazırlarken uygulayacağı bir finansal raporlama standardı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"BOBİ FRS'nin amacı, işletmelerin büyüklüğü ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal tabloların oluşturulmasıdır. BOBİ FRS, TFRS uygulamayan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurullarına sunulan finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacaktır. Bu raporlama standardı, ortakların, yatırımcıların, kredi verenlerin, kamunun ve diğer tarafların bilgi ihtiyacını sağlayacak genel amaçlı finansal raporlama ilkelerini karşılamaktadır. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir."

Yaraşlı, BOBİ FRS'nin uygulanmasıyla birlikte bağımsız denetime tabi olan ancak TFRS uygulamayan şirketlerin, finansal tablolarını kullanan paydaşlara gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sunulmasının sağlanmış olacağını, böylece işletmelerin doğru ve güvenilir finansal tablolar hazırlamalarının Türkiye'deki yatırım iklimini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.





- Tanıtım için 24 ilde toplantılar yapılacak





Genç Osman Yaraşlı, BOBİ FRS'nin 29 Temmuz 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini, 2018 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını ve yaklaşık 4 bin 700 şirketin finansal tablolarını hazırlarken bu standardı uygulayacağını bildirdi.

BOBİ FRS'nin hazırlık aşamasının 2 yıl civarında olduğunu belirten Yaraşlı, söz konusu raporlama standardının tanıtımı amacıyla 24 ilde 25 toplantı yapmayı planladıklarını kaydetti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren de bağımsız denetim ve kamu gözetiminin; doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu ve kullanımını sağlaması halinde yatırımcıların çıkarları ve kamu yararının korunması bakımından özel bir önem taşıdığını vurguladı.

Ekren, "Ana işlevi finansal raporlama ve bağımsız denetim alanını düzenleme olan KGK, bu alanda veri ve bilgi kalitesini iyileştirerek, muhtemelen bir dönem sonra da tek bir finansal raporlama modeli geliştirerek ilgili birey, kurum ve kuruluşların karar alma ve uygulama süreçlerini, etkinliğini artırmakta, alternatif faaliyetlerin gözetilmesine de imkan vermektedir." ifadesini kullandı.



