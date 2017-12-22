MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinin, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ön plana çıkartılarak 12 ay yerli ve yabancı turistleri ağırlaması hedefleniyor.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış ismin tatil için tercih ettiği yerlerin başında gelen Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum, kış aylarında da bu hareketliliği yakalamak istiyor.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un artık yaz-kış yaşayan bir şehir olduğunu söyledi.

İlçede her türlü sanatsal ve kültürel etkinliklerin kış ayında da devam ettiğini belirten Kocadon, bunun birçok örneğini Bodrumlularla yaşadıklarını anlattı.

Deve güreşleri festivalinin gelecek günlerde başlayacağını ifade eden Kocadon, "Bodrum şu anda sanat ve kültür şehrine dönüşmüş vaziyette. Düzenlenen yelken yarışlarıyla adrenalin seviyesi yüksek etkinliklerle de ilçemiz oldukça hareketli." dedi.

- "Bodrum tarih konusunda şanslı bir yer"

Kış sezonu olmasına rağmen halkın Bodrum'dan vazgeçemediğine işaret eden Kocadon, şöyle konuştu:

"Bodrum geçmişi çok eskiye dayanan bir yerleşim yeri. Her yerinden tarihi eserler çıkan bir bölgede yaşıyoruz. Bodrum gerçekten tarih konusunda şanslı bir yer. Halikarnas Mozolesi gündemde, hatta Bodrum Sanayi Sitesi altındaki stadyumun çıkartılması projesi hayata geçmek üzere, Gümüşlük kazılarımız devam ediyor. Bodrum, dünya miraslarını biran önce sergilemek istiyor. Dünyada birçok turizm çeşidi var. Yaşlı turizmiyle tarih ve kültüre merakı olan kesim var. Özellikle Bodrum'u deniz, kum ve güneş üçgeninden çıkarmak istiyoruz. Japon ve Çinli turistleri çekecek en kolay yol tarihi ve kültürel turizmdir. Bunun için Bodrum 12 ay cazibe merkezidir."

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da Bodrum'un kış turizmi yapılabilecek çok güzel bir yer olduğuna dikkati çekti.

İlçede kış turizmi yapmak için her şeyin hazır olduğunu vurgulayan Kavala, bunun için sadece ulaşım desteği gerektiğini, İngiltere'den haftada bir kez bile direkt uçuş olsa kışın turist gelebileceğini bildirdi.

İlçe merkezi başta olmak üzere yarımadanın diğer bölgelerinde çok fazla tarihi eser olduğuna değinen Kavala, şunları söyledi:

"İlçemizde ve yakın civar bölgelerde çok sayıda tarihi alanımız var. Yerli turistlerin yanı sıra, yabancı turistler de kış aylarında buralara ilgi gösterecektir. Burada ılıman bir iklim var. Tekne turu, kara avcılığı yapılması mümkün. Bodrum'da zeytincilik, halıcılık yapılıyor. Turistler halıların başında durabilir, halı dokuyabilir ve köy kahvaltıları yapabilir. Hatta Bodrum'daki sulak alanda bulunan flamingo ve diğer kuş türleri de izlenebilir. Bunları çoğaltmak mümkün. Kış turizminin yapılabilmesi ve turistin buraya getirilmesini sağlamak için ulaşım çok önemli."

- "Bodrum'da 7 bin yerleşik yabancı yaşıyor"

Bodrum'un kış nüfusunun 170 bin olduğunu anlatan Kavala, bu rakamın 7 bine yakınını yerleşik yabancıların oluşturduğunu aktardı.

Burada yaşayan yabancıların akrabalarının da ilçeyi merak ettiğini dile getiren Kavala, bu kişilerin bile kış ayında buraya gelmesiyle ilçede kış turizminde önemli bir canlılık sağlanacağını belirtti.

Bodrum'daki deniz suyu sıcaklığının 18 derecelerde seyrettiğini kaydeden Kavala, "İngiltere'de şu anda sıfırın altında sıcaklık var. Onlar için burası yaz ayı gibidir. Bu sıcaklıkla denize girmek dahi mümkündür. Bodrum'un kendine has birçok özelliği var." dedi.