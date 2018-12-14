Bodrum'da 5-6 milyar dolarlık yatırım sürüyor

MUĞLA (AA) - Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Bodrum'da markalar açısından önemli hareketlilik yaşandığını, markalı konut üreticileri, lüks otel zincirleri, özel okullar ve hastanelerin özel adresi haline dönüşen Bodrum'da, birçok lüks markanın ilk yatırımlarını buraya gerçekleştirdiğini belirterek, "Halihazırda Bodrum'da 5-6 milyar dolarlık yatırım devam ediyor. Bu rakam kısa süre öncesine kadar 7 milyar dolardı ancak bazıları artık hayata geçti." dedi.

Çağlar, Bodrum'da son dönemde başlayan yatırımlara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe nüfusunun son 10 yılda resmi olarak yüzde 64 arttığını, Bodrum'un yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Bodrum'da markalar açısından önemli hareketlilik yaşandığını ifade eden Çağlar, markalı konut üreticileri, lüks otel zincirleri, özel okullar ve hastanelerin özel adresi haline dönüşen Bodrum'da, birçok lüks markanın ilk yatırımlarını buraya gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'ye ilk kez gelen lüks markaların, girişi Bodrum'dan yaptığını aktaran Çağlar, halihazırda Bodrum'da 5-6 milyar dolarlık yatırımın devam ettiğini, bu rakamın kısa süre öncesine kadar 7 milyar dolar olduğunu ancak bazı yatırımların artık hayata geçtiğini anlattı.

Tarihi dokusuna dikkati ederek Bodrum'a yatırım yapanların kazanacağını belirten Çağlar, şunları kaydetti:

"Aslında gayrimenkul özelinde baktığımızda, Ocak 2013'te ortalama bir gayrimenkul projesinin metrekare fiyatının 2 bin 660 TL olduğu Bodrum'da, bu rakam şu anda 4 bin 700 TL'ye ulaşmış durumda. Rakamlar, güvenilir markaların doğru lokasyonda yer alan lüks projelerinde ise 10 bin avrolara kadar çıkıyor. Artış, bölgedeki yatırımcılara göre devam edecek. Bodrum, turizmde aynen Cannes, Nice, Mikonos gibi hem algısı hem de ülkesinin temsili açısından oldukça kıymetli bir noktada. Gelen yatırımlar da bu durumu pekiştiriyor."



- "İkinci otel yatırımımız tüm hızıyla sürüyor"



Dağlarca Çağlar, Bodrum'un potansiyelini 20 yıl önceden gördükleri için Çağdaş Holding olarak tüm yatırımları Bodrum'a yaptıklarını ifade ederek, "Bodrum'un tüm beldelerinde yatırım yaptık. 2015'te ayrıca Turgutreis'te Bodrum'un ilk Swissotel'ini açmıştık. Şimdi ikinci otel yatırımımız da tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Turizmde dünyanın en prestijli markaları arasında yer alan Swissotel'in tüm otellerinin, gizli denetim ekibi tarafından denetlendiğini aktaran Çağlar, 17 farklı ülkedeki tesislerin denetlediğini bildirdi.

Çağlar, "Müşteri kılığında dünyadaki otelleri denetleyen Swissotel uzmanları, 2017 yılının ardından 2018'de de Swissotel Resort Bodrum Beach'i dünyanın en iyi, başarılı oteli seçti. Üst üste 2 yıldır böylesine bir başarıya imza atmak bizim için büyük bir gurur kaynağı." diye konuştu.

Türk turizminin dünyada hak ettiği seviyelere gelebilmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını, bu birinciliğin; sadece kendilerinin değil, aynı zamanda Türk turizminin de başarısı olduğunu vurgulayan Çağlar, hedeflerinin, bu başarıyı daha uzun yıllar sürdürmek ve Bodrum'un bir dünya markası olma amacına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesislerin fiziki yeterliliğini ve otellerdeki hizmet kalitesini değerlendiren uzmanların verdiği notlar sonucunda, Swissotel Resort Bodrum Beach, dünyadaki Swissotel tesisleri arasında birinci sırada yer aldı. Swissotel Resort Bodrum Beach, söz konusu denetimlerde geçtiğimiz yıl 100 üzerinden aldığı 93,3'lük puanını da 95,7'ye çıkarmayı başardı. Dünyada Swissotel markası Accor Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor. Yine geçtiğimiz günlerde Accor Grubu tarafından yapılan gıda güvenliği denetiminde, tüm Accor Grubu otelleri arasında dünyada dördüncü sırada yer aldık. Bunun dışında World Luxury Hotel Awards, World Luxury Restaurant Awards ve World Luxury Spa Awards gibi dünyanın en prestijli organizasyonları tarafından 10'a yakın ödülün sahibi olduk."

Çağlar, Bodrum'da bugüne kadar 30 farklı gayrimenkul projesi geliştirdiklerini, son 5 yılda Bodrum'a yaptıkları yatırım tutarının 250 milyon avroyu aştığını belirterek, "2015'te Turgutreis'te 75 milyon avro yatırımla hayata geçirdiğimiz Swissotel Resort Bodrum Beach'in ardından Bodrum'daki ikinci otelimiz olan Swissotel Resort Bodrum Hill'i de 2019 yılında devreye almayı planlıyoruz. Bu yatırım da Swissotel ile devam eden güçlü iş birliğimizin ve Türk turizmine olan güvenimizin en güçlü göstergesi." ifadelerini kullandı.