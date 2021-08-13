Bodrum en müthişler arasında

Dünya basınında en saygın haber ve ekonomi dergilerinden birisi olan TIME, son 3 yıldır Dünya’da görülmesi gereken yerleri listeleyerek destinasyon trendlerine yön veriyor. TIME Dergisi bu yıl özellikle pandemiye rağmen yenilikler ve benzersiz deneyimler sunan yerleşim bölgelerini belirlediklerini, listenin bu bölgelere bir övgü niteliği taşıdığını açıklayarak, listeyi belirlemek için gerçek deneyimler, Uluslararası muhabir ve gazeteci ağlarından faydalandıklarını belirtti.

Yükselişteki Riviera

TIME Dergisi web sitesinde Bodrum’u anlatırken ‘Yükselen Riviera’ başlığını kullandı. Türkiye’nin St.Tropez'i olarak adlandırılan Bodrum’un pek çok acıdan Bill Gates ve Roman Abramovich gibi milyarderleri kendine çektiğinin, süper yatların ve marinaların dikkat çektiğinin altı çizildi. 3500 yıldır mutluluğun adresi olan Bodrum’un tarihi özellikleri, surları ve özellikle 2017'den beri restorasyon için kapatılan Bodrum Kalesi'nin yeniden açıldığı anlatıldı.

TIME Dergisinden Radisson Collection Bodrum Önerisi

‘Yükselen Riviera’nın en yeni ve deneyimlenmesi tavsiye edilen otelleri arasında da, Radisson Collection Bodrum dikkat çekti. Bu yıl hizmete giren ve 400 metre boyunca uzanan sahil şeridinde konumlanan otelde konaklama yapmasanız da rezervasyon yaparak hizmet alabiliyorsunuz. Plajın içinde yer alan sahil restoranı Cafe Haven ise gün boyu muhteşem lezzetler ile hizmet veriyor. Radisson Collection Hotel, Bodrum’da lezzet düşkünleri için bambaşka bir deneyim yaşayacakları BARranco, konuklarını ege mutfağının eşsiz lezzetleri ve Peru mutfağından seçkiler ile gastronomi yolculuğuna çıkarıyor. Teknelerin de demirleyebildiği küçük bir iç limana sahip olan otel, Bodrum merkeze 30 dakikalık sürüş mesafesinde yer alıyor.

Radisson Collection Bodrum Genel Müdürü Deniz Akyüz; TIME Dergisi’nin önerileri arasında yer almaktan gurur duyduklarını, Aspat koyunda yer alan otelin misafirlerine benzersiz deneyimler yaşatmak için tüm ekip olarak özveri ile çalıştıklarını, Uluslararası turizm trendleri içinde uzun yıllar yer almayı hedeflediklerini belirtti.