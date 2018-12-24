banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Sercan Okur dünya Bursa
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Bodrum Mandalina Hasat Festivaline doğru

- Festival öncesinde, mandalina bahçesinde basın toplantısı düzenlendi

Bodrum Mandalina Hasat Festivaline doğru
banner17

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Mandalina Hasat Festivali" düzenleniyor.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, ilçede, 29-30 Aralık'ta gerçekleştirilecek festival öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Bitez Mahallesi'ndeki bir mandalina bahçesinde yapılan toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Funda Akçalı, 13'üncüsü düzenlenecek etkinliğin, kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen Bodrum mandalinasının korunması, bahçelerinin gelecek nesillere taşınmasına dikkati çekmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Mandalinanın Bodrum'un değeri ve kültürü olduğunu ifade eden Akçalı, "Buna sahip çıkmak için festivaller yapılıyor. Bunlar farkındalık festivalidir. Mandalinamızın gerektiği değeri bulmasını umuyoruz. Yarımada'da entegre tesislerin yapılması gerekiyor." dedi.

Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan Vekili İsmail Akpınar da birliği kurmalarındaki tek amaçlarının, mevcut ürünü korumak olduğunu vurguladı.

Mandalinanın kendine has bir kokusu olduğunu belirten Akpınar, "Mandalinayla ilgili coğrafi işarette alındı ancak, biz bunu tam olarak ekonomiye çeviremedik. Bu ürünü korumamız lazım. Yapacağımız bu festivaller de buna katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Eski Bitez Belediye Başkanı ve mandalina bahçesi sahibi İbrahim Çömez de mandalina festivallerinin çok kolay kazanılmadığına işaret etti.

Mandalinanın önemini torunlarına da anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Çömez, bütün çabalarının mandalinayı ve ağacını korumak olduğunun altını çizdi.

Toplantıya katılan diğer katılımcılar da mandalinanın Bodrum için önemli bir ürün olduğuna değinerek, mandalinaya gereken ilginin ve desteğin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte mandalina meyvesi başta olmak üzere, mandalina gazozu, mandalinalı kek, kurabiye, cips gibi ürünler ikram edilirken, bahçeden mandalina hasadı da yapıldı.

Öte yandan hafta sonu düzenlenecek festival kapsamında, bahçede mandalina hasadı, yöresel lezzetler, el sanatları ve taş kahve söyleşileri gibi birçok etkinlik düzenleneceği belirtildi.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BahçeBodrumBodrum Mandalina Hasat FestivaliFestivalMandalinaMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1