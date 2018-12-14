Bodrum'da hedef 12 ay turizm

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm kentlerinden Bodrum'da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılması amaçlanıyor.

Muhteşem doğası, eşsiz güzellikteki koyları ve sahilleri ile turizm cenneti olarak anılan Bodrum'a yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turist geliyor.

İlçede kışın düzenlenen ulusal ve uluslararası spor etkinlikleriyle turizm hareketliliğinin 12 aya yayılması hedefleniyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilçeye İngiltere, Hollanda, Rusya, Belçika, Fransa ve Almanya'dan çok sayıda turistin geldiğini söyledi.

Gelecek yıl yurt dışında çeşitli fuarlara katılacaklarını ifade eden Kavala, "Bodrum olarak İtalya, Fransa ve İngiltere'deki fuarlara katıldık. Yeni yıl için gelişmeler oldukça iyi görünüyor. 2018 yılının üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki süreçte Hollanda, Berlin, Moskova fuarları var. Bunlar çok büyük fuarlar." diye konuştu.

- "Çok ucuz tatil imkanı sunuyoruz"

Türkiye'nin yabancılar için popüler bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Kavala, şöyle konuştu:

"Bizim sunduğumuz hizmetler rakip ülkelere oranla çok daha iyi, imkanlarımız çok fazla. Çok ucuz tatil imkanı da sunuyoruz. Bu ucuzluğun bu hizmet karşılığında veriliyor olması çok olağanüstü bir şey. Bu sayıların artmasındaki etkenlerden birisi de fiyatlarımız oluyor. Rakip ülkelerimizin yapmış olduğumuz hizmetler karşılığında kazançları bizden daha fazla oluyor."

- Kış aylarında ulusal ve uluslararası faaliyetler

Kış aylarında ilçede yelken yarışlarının da yapıldığını anlatan Kavala, "Kış aylarında yapılan yelken yarışlarının bir kısmı ulusal, bir kısmı da uluslararası oluyor. Bu da Bodrum'a yoğun bir hareketlilik getiriyor. Uluslararası müsabakalarda binleri bulan katılımlar oluyor. Yelken yarışlarına katılan sporcular, yakınlarıyla da ciddi bir sayıya ulaşmaktadır. Bu, Bodrum otel sektörüne ciddi bir katkıdır. Bu yarışmaların yapılacağı kulvarlar, Bodrum'da çok zengin ve seçenekleri çok fazla. Önümüzdeki günlerde uluslararası bazda sayılar arttıkça Bodrum popülerliğini bütün Avrupa'da, dünyada duyurmaya başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da bu yılın, geçen 2 yıla oranla turizm anlamında daha iyi geçtiğini belirterek, "Özellikle Alman turist sayısının yükselmesi bizi daha da mutlu ediyor. Hatta şimdiden Bodrum'a tarifeli uçuşların konulduğunu görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. 2019'un çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Umarım böyle olur." diye konuştu.







