Bodrum’da kiralık ev fiyatları uçtu

Pandemi ve yasaklarla birlikte yazlık bölgelere olan talep daha da arttı. Tatilin gözdesi yazlık ve müstakil evler oldu. Yazın yaklaşmasıyla birlikte tatilcilerin ilk tercihi olan Bodrum’da denize yakın evlerin aylık kirası 25 bin TL’den başlarken, denize sıfır evlerin kirası ise 75 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Özellikle Bodrum’da kira rakamlarının çok fazla yükseldiğini belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Yükselen rakamlar rasyonel olmaktan uzaklaştı. Fiyatlar bu dönemde geçici bir yükselme yaşıyor ancak bu yükseliş böyle devam etmeyecektir. Pandeminin geçmesi ile eski fiyatlara geri dönülmese de bu fiyatlardan işlem görmeyeceği öngörüsündeyiz. Bodrum’da Temmuz ve Ağustos ayları için kiralık evler denize yakın yerlerde 25 bin TL’den başlarken, denize sıfır yerlerde ise aylık 75 bin TL’ye kadar çıkıyor. Sezonluk 250 bin TL olan kiralık evler de var, hatta nadir olarak daha da üstünde kiralık evleri görüyoruz. Denize yakın olmasa da küçük bir ev alabileceğiniz fiyata sezonluk kiralık villalar var. Konutların denize yakınlığı, denize ulaşım şekli, hangi koyda olduğu, havuz ve sosyal imkanları ve tabii ki manzarası da fiyatı etkiliyor.” dedi.

Yazıcı; Bodrum ‘un cazibesini kolay kolay kaybetmeyeceğini, diğer sayfiye yerlerinin aksine büyük şehirlere ait havalimanı, hastane, marina, alışveriş gibi birçok imkanı bünyesinde bulundurduğunu da söyledi.

Yalıkavak ve koylarının en fazla talep gören bölge olduğunu da sözlerine ekleyen Yazıcı; “Yalıkavak’ın koylarının çeşitliliği, gerek yapılanma, gerekse marinanın olması bölgeyi cazip hale getirdi. Bodrum çok geniş bir coğrafya, bu kadar yapılaşmaya rağmen çok farklı ve hala el değmemiş koyları, bölgeleri var. Mazı ve Çökertme bunlardan bazıları. Özellikle şehir merkezini bu bölgeye bağlayan yol planı devreye girdiğinde ulaşım çok daha kolay olacak. Bodrum hem yaşamın devam ettiği hem de denize, güneşe aynı anda ulaşılabilen bir yer. Bu yüzden hem tatilcilerin hem de turistlerin büyük ilgisini çekiyor” dedi.

