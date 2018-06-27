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Bodrum'da kruvaziyer turizmi

- "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer, ilçeye 2 bin 77 turist getirdi

Bodrum'da kruvaziyer turizmi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile 2 bin 77 turist ulaştı.

Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

Girit Adası'dan gelen kruvaziyerde, çoğunluğu Alman 2 bin 77 yolcu ile 798 personel bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları taksilerle şehir turuna çıktı.

Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlenenler de oldu.


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