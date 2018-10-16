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Bodrum'da kruvaziyer turizmi

- İlçeye iki kruvaziyer, 2 bin 895 yolcu getirdi

Bodrum'da kruvaziyer turizmi
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyer gemiyle 2 bin 895 turist geldi.

Malta Bayraklı 293 metre uzunluğundaki "Mein Schiff 4" isimli gemi, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

Limasol'dan gelen ve bu sezon ilçeye ikinci seferini yapan kruvaziyerde, çoğunluğu Alman 2 bin 740 yolcu ile bin 19 personel bulunduğu bildirildi.

İlçeye bu yıl ilk seferini yaptığı belirtilen Fransa bayraklı 120 metre uzunluğundaki "Le Laperouse" de ise çoğunluğu Fransız uyruklu 155 yolcu ile 111 personelin bulunduğu ifade edildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistlerden bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi. Bazı turistler de restoranlarda yöresel yemekler yedi.

Turistin yoğunluk oluşturduğu Bodrum kent merkezindeki işletmelerin çoğunluğunun dolu olduğu gözlendi.

Akşam saatlerine kadar ilçede kalacak gemilerden "Mein Schiff 4"ün Santorini Adası'na, "Le Laperouse"nin de Mikonos'a hareket edeceği kaydedildi.

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"Le Laperouse""Mein Schiff 4"BodrumKruvaziyerMuğla
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