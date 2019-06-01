Bodrum'da süper lüks yata 8 tankerle yakıt ikmali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirli "Moonlight 2" isimli süper lüks yata, 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Bodrum açıklarındaki Malta bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. 91 metre uzunluğundaki yata, 8 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıldığı öğrenildi.

Yat, yakıt ikmalinin ardından yurt dışına çıkmak üzere ilçeden ayrıldı.

Geçen yıllarda da Bodrum açıklarında görülen ve farklı uyrukta iş adamları tarafından kiralanan yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından olduğu belirtildi.

2005 yılında yapılan, 2015 yılında yenilenen, biri ana süit, biri de VIP oda olmak üzere 18 kabini bulunan yatta, 36 kişi konaklayabiliyor.

Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler de yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzlu yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.



