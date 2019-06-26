Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya seminer ekonomi Trabzon Bursa
E-spor geleceğin futbolu olacak
Geleceğin futbolu olacak
e-Dönüşüm pazarı, 2020’de 3’e katlayacak
2020’de 3’e katlanacak
Safkan Arap tayı satacak
Safkan Arap tayı satacak
Iğdır kayısısı markalaştı
Iğdır kayısısı markalaştı
TCDD'ye uluslararası görev
TCDD'ye uluslararası görev

Bodrum'da turist yoğunluğu

- BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala: - "İlçede İngiliz, Rus, Ukrayna, Almanya, Belçika ve Fransız uyruklu misafirler ağırlıkta. Geçen yıla göre turist sayıları daha iyi. Gelişmeler tamamen olumlu olarak devam ediyor"

Bodrum'da turist yoğunluğu
banner17

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'da, yerli ve yabancı turist sayısında yoğunluk yaşanıyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da bulunan İstanbullu seçmenin, seçim zamanında büyük bir bölümünün oy kullanmak için ilçeden ayrıldığını söyledi.

Yapılan seçimin ardından yeniden geri dönüşlerin başladığını ifade eden Kavala, "İstanbul'dan her gün akın akın Bodrum'a insanlar gelmeye başladı" dedi.

Bodrum'da yabancı turist sayısında iyi bir artış gözlemlendiğini belirten Kavala, "İlçede İngiliz, Rus, Ukrayna, Almanya, Belçika ve Fransız uyruklu misafirler ağırlıkta. Diğer ülkelerden de var ancak sayısı en çok olan yabancı vatandaşlar bu ülkelerden. Geçen yıla göre turist sayıları daha iyi. Gelişmeler tamamen olumlu olarak devam ediyor" diye konuştu.

Bodrum'un diğer turizm yörelerinden bir çok farkı bulunduğuna dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu:

"Bodrum'un yapısal farklılıkları vardır, yolları açısından farklılıkları vardır, insan yapısı anlamında farklılıkları vardır. Şu anda ilçeye gelen yabancıların çoğunun 30-40 yıl önce de geldikleri ve halen gelmeye devam ettikleri görülmektedir. Gelenler, Bodrum'da eğlenceyi de dinlenceyi de yaşayabilmektedir. Tamamen özgürdür ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaktadır. Güvenlik açısından da bir sıkıntı yoktur. Turistler Bodrum'da şehir havasında değil, bir kasaba havasında tatil yapmaktadır. Dikine yapılaşma yoktur. İnşallah bundan sonra da olmayacaktır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BODERBodrumMuğlaOrhan KavalaSahilTuristTurizm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5