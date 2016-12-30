Bodrum'daki Ormancılık Çalıştayı sona erdi

MUĞLA (AA) - Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Türkiye'de 19 bin orman köyü olduğunu ve bu köylerde 7 milyon orman köylüsünün yaşadığını belirterek, "Ama bu sayı giderek azalıyor. Çünkü artık ormancılık faaliyetleri giderek ticarileşiyor." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Türkiye'de Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları, Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri" konulu çalıştay sona erdi.

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormancılık politikalarında ortaya çıkan sorunlara ve orman köylülerinin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oturumlarda, orman köylülerinin bulundukları yerde istihdam edilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Durmuş, çalıştaya Trabzon, Bartın ve İstanbul'daki bazı üniversitelerden akademisyenlerin de katıldığına işaret etti.

Durmuş, "Sorunu yaşayan insanların çözümü de önerecekleri düşüncesiyle bizzat sorunu yaşayanların burada tartıştığı ve doğru çıkan sonuç üzerinden de siyaset ilişkisinin konulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'deki orman köyleri ve bu işle uğraşan kişiler hakkında da bilgi veren Durmuş, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 19 bin orman köyü var. Bu köylerde 7 milyon orman köylüsü yaşıyor. Ama bu sayı giderek azalıyor. Çünkü artık ormancılık faaliyetleri giderek ticarileşiyor. Orman köylüsünün geçim kaynağı olan ormancılık faaliyetleri ticarileşince, orman köylüsü bulunduğu yerde karnını doyuramıyor, yaşamını sürdüremiyor, kente göçüyor. Kente göçen her orman köylüsü de maalesef orada başarılı olamıyor. Bu kentin de yaşanmaz hale gelmesine bir nedendir. Bu bakımdan bu çalıştayları önemsiyoruz."

Durmuş, insanların bulundukları yerden, üretimden koparmamak gerektiği, orman köylülerinin bulunduğu yerde istihdam edilmesi ve üretime katkı sunması gerektiğini kaydetti.