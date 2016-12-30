Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Bodrum'daki Ormancılık Çalıştayı sona erdi

- Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş: - "Ülkemizde 19 bin orman köyü var. Bu köylerde 7 milyon orman köylüsü yaşıyor. Ama bu sayı giderek azalıyor. Çünkü artık ormancılık faaliyetleri giderek ticarileşiyor"

Bodrum'daki Ormancılık Çalıştayı sona erdi

MUĞLA (AA) - Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Türkiye'de 19 bin orman köyü olduğunu ve bu köylerde 7 milyon orman köylüsünün yaşadığını belirterek, "Ama bu sayı giderek azalıyor. Çünkü artık ormancılık faaliyetleri giderek ticarileşiyor." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Türkiye'de Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları, Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri" konulu çalıştay sona erdi.

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormancılık politikalarında ortaya çıkan sorunlara ve orman köylülerinin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oturumlarda, orman köylülerinin bulundukları yerde istihdam edilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Durmuş, çalıştaya Trabzon, Bartın ve İstanbul'daki bazı üniversitelerden akademisyenlerin de katıldığına işaret etti.

Durmuş, "Sorunu yaşayan insanların çözümü de önerecekleri düşüncesiyle bizzat sorunu yaşayanların burada tartıştığı ve doğru çıkan sonuç üzerinden de siyaset ilişkisinin konulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'deki orman köyleri ve bu işle uğraşan kişiler hakkında da bilgi veren Durmuş, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 19 bin orman köyü var. Bu köylerde 7 milyon orman köylüsü yaşıyor. Ama bu sayı giderek azalıyor. Çünkü artık ormancılık faaliyetleri giderek ticarileşiyor. Orman köylüsünün geçim kaynağı olan ormancılık faaliyetleri ticarileşince, orman köylüsü bulunduğu yerde karnını doyuramıyor, yaşamını sürdüremiyor, kente göçüyor. Kente göçen her orman köylüsü de maalesef orada başarılı olamıyor. Bu kentin de yaşanmaz hale gelmesine bir nedendir. Bu bakımdan bu çalıştayları önemsiyoruz."

Durmuş, insanların bulundukları yerden, üretimden koparmamak gerektiği, orman köylülerinin bulunduğu yerde istihdam edilmesi ve üretime katkı sunması gerektiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BodrumMuğlaOrmanOrman KöylüsüTarım Orman-İş SendikasıTarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.