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Bodrum'dan Yunanistan'a deniz süngeri ihracatı

- Muğla'nın Bodrum ilçesinden 380 kilogramlık deniz süngeri feribotla İstanköy'e gönderildi

Bodrum'dan Yunanistan'a deniz süngeri ihracatı
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a, deniz süngeri ihracatı başladığı bildirildi.

Turizmci Yunus Gözen, Bodrum'da turizmden önce ilçenin en önemli gelir kaynaklarından olan süngeri yeniden değerlendirmeye alarak, Yunanistan'a ihraç etmeye başladı.

Gözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, süngerin ithalatçısının Yunanlılar olduğunu ifade ederek, "Yunanlılardan başka dünyada bu süngeri alan yok. Süngerleri onlar alıp işleyip satıyorlar. Biz de Yunanlılara satıyoruz. 2-3 yıldır bölgemizdeki süngerler hasta olduğu için süngerleri Çanakkale bölgesinden çıkarttık." diye konuştu.

Çuvallara konulan 380 kilo sünger, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'nden feribota yüklendi.

Süngerlerin gümrük işlemlerinin ardından Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na götürüleceği, 380 kiloluk ilk parti süngerin kilogramının yaklaşık 19 avrodan ihraç edildiği öğrenildi.



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Anahtar Kelimeler:
BodrumçanakkaleMuğlaSüngerYunanistan
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