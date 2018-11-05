Bodrum'un güzelliklerini bisiklet ve guletle keşfedecekler

MUĞLA (AA) - Kış turizminin geliştirilmesi kapsamında farklı ülkelerinden gelen yabancı tur operatörleri Bodrum'un doğa harikası koylarında 6 gün geçirecek.

Bodrum Deniz Ticaret Odasınca (DTO) yat turizmini kış aylarına da yaymak amacıyla etkinlik düzenlendi. ABD başta olmak üzere Fransa, İtalya, Hollanda ve Yunanistan'dan gelen 25 kişilik yabancı tur operatörü, Bodrum'un doğa harikası güzelliklerini keşfedecek.

Katılımcılar 6 gün sürecek organizasyonda gündüzleri koylarda pedal çevirecek, geceleri de koylarda demir atan "Kaya Güneri 4" ve "Kaya Güneri Plus" adlı Bodrum guletinde konaklayacak.

- "Görün ve doya doya yaşayın dedik"



DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yat turizminin süresini uzatmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

ABD'li bir acenteyle irtibata geçtiklerini ifade eden Dinç, "Onlara 'Gelin Bodrum'un koylarını görün ve doya doya yaşayın' dedik ve davet ettik." dedi.

Davet üzerine birçok Avrupa ülkesinden tur operatörünün de katıldığı bir organizasyon yapıldığını anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Tur operatörleri bisikletleriyle karadan çıkacak. Bodrum guletleri de onları denizden takip edecek. Tur operatörleri bisikletlerle hem spor yapacak hem de müthiş bir doğa güzelliğine sahip cennet Bodrum'un bütün koylarını görüntüleyecekler. Ülkelerine döndüklerinde de kış turizmini uzatmak adına gerekli pazarlamayı ve turları satmak için çalışma yapacaklar. Katılımcıların yüzde 80'i ilçeye ilk kez geliyor. Buraya gelmekten dolayı da oldukça mutlular."

Dinç, amaçlarının Bodrum'un güzel koylarını tanıtıp kış turizminin süresini artırmak olduğunu vurguladı.

Antalya Eon Turizm'den Aydın Aygün de turizmcilerin 6 gün boyunca Gökova bölgesinde tur yapacağını aktardı. Aygün, katılımcıların turun ardından, misafirlerini Bodrum'a yönlendireceğini kaydetti.

- "Bodrum'da iklim muhteşem"

İtalyan tur operatörü Tom Coppock da ülkelerinde sezonun bittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bodrum'da iklim muhteşem. Bodrum'un hikayesini dinlemek ve tarihin içinde pedal basmak çok güzel. Türkiye zaten medeniyetlerin beşiği. Ben bunu bütün misafirlerime de söylüyorum. Bu güzellikleri bisikletle ve tekneyle görmek işin en güzel tarafı."