MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bodrum’un temmuz ve ağustosa sıkışmış bir sezonu var. Sezonu 12 aya nasıl yayarız, turizm çeşitliliğini nasıl getiririz, villa turizminden Bodrum’u gerçek turizme nasıl geçiririz bunu belirlemeliyiz." dedi.

Bakan Ersoy, Bodrum Ticaret Odası Salonunda, turizm sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya geldi.

Antalya doğumlu olmasına rağmen 1974 yılından bu yana sürekli Bodruma’a geldiğini ve kendisinin de eski bir Bodrumlu olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, ailesiyle her yazı Bodrum’da geçirdiğini ve bu nedenle çok yakından gözlemleme fırsatı yakaladığını kaydetti.

Bodrum’da yaşanan değişimleri, geçirdiği evreleri çok iyi bildiğini vurgulayan Ersoy, kentte turizme bakış açısının biraz değişmesi gerektiğine işaret etti.

Ersoy, "Biz bugün Bodrum’un sıkıntılarını konuşup neler yapılabileceğini tespit edeceğiz. 2023’e kadar Bodrum’a ne faydamız olabilir bunları tespit edeceğiz. Bodrum tek başına Bodrum Belediyesi’nin, Büyükşehir Belediyesi’nin veya Kültür Turizm Bakanlığının yapabileceği bir olgu değil. Bodrum hepsinin ortak hareket etmesi, koordineli çalışması gerektiği bunun yanında doğru planlamayla hızlı hareket edilmesi gereken bir yer. Çünkü sorunları hepimiz görüyoruz." diye konuştu.

Bodrum'da yapılması gereken çok iş bulunduğuna dikkati çeken Ersoy şöyle devam etti:

"Her şeyden önemlisi Bodrum’un temmuz ve ağustosa sıkışmış bir sezonu var. Sezonu 12 aya nasıl yayarız, turizm çeşitliliğini nasıl getiririz, villa turizminden Bodrum’u gerçek turizme nasıl geçiririz, bunu belirlemeliyiz. Bodrum’un bir özelliği daha var. Bodrum artık göç alan bir bölge oldu. Kışın da artık Bodrum’un bir nüfusu var, yaşamak isteyen bir kitlesi var. İstanbul’dan İzmir’den her yerden göç alıyor. Bunlar da büyük bir avantaj. Bütün bu bağlamda Bodrum’u detaylı çalışıp, hızlı bir şekilde yatırım yapıp toparlamak gerekiyor. Bu nedenle bugün biz de sektör ve STK temsilcilerini dinleyeceğiz."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.