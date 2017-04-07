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BoE Başkanı Carney'den bankacılık regülasyonu uyarısı

- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakerelerin neticesinde varılacak anlaşmanın finans sektöründeki regülasyonlar üzerinde önemli etkileri olacağını söyledi

BoE Başkanı Carney'den bankacılık regülasyonu uyarısı

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılacak anlaşmanın içe kapanmacı anlayıştan uzak olması gerektiği çağrısında bulundu.

Carney, Londra’da Reuters’a yaptığı açıklamada İngiltere ile AB’nin finansal regülasyonlara ilişkin anlaşma yapmak konusunda ideal bir pozisyona sahip olduğunu söyledi.

İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakerelerinin bankaların regülasyonlarını etkileyebileceğini belirten Carney, bir anlaşmaya varılamaması durumunda karşılıklı uygulanacak farklı regülasyonların finansal sistem için sorun yaratabileceği uyarısında bulundu.

Ülkelerin diğer regülatörlerle birlikte ortaklaşa çalışarak içe kapanmacı yaklaşımdan uzak durması gerektiğine işaret eden Carney, “Brexit müzakerelerinin sonuçları, finansal sistemin nasıl bir yol seçeceği konusunda son derece etkili olabilir.” ifadesini kullandı.

Carney, İngiltere ve AB’nin uyumlu regülatörlere ve bankacılık sistemlerine sahip olduğunu hatırlatarak, bunun bozulması durumunda finans sektöründeki büyüme ve istihdamın olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

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