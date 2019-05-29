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Boeing 737 MAX'in emniyeti ABD'deki toplantıda ele alındı

- Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarla gündeme gelen Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuşlarının tekrar açılması amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından Fort Worth kentinde düzenlenen toplantıya, 31 ülkenin yanı sıra ICAO ve EASA gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı - Ülke temsilcileri toplantıda, söz konusu uçakların gerek tasarım değişikliği ve yazılım güncellenmesi gerekse de yeni sistem sebebiyle ortaya çıkan eğitim ihtiyacı giderilmeden tekrar hizmete verilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti

Boeing 737 MAX'in emniyeti ABD'deki toplantıda ele alındı
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarla gündeme gelen Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuşlarının tekrar açılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) aldığı bilgiye göre, Boeing 737 MAX tipi uçakların, Endonezya (Lion Air) ve Etiyopya'daki (Etiyopya Hava Yolları) ölümlü kazaların ardından durdurulan uçuşlarının tekrar başlatılması amacıyla yapılan çalışma ve alınan önlemler, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafında Fort Worth kentinde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantıya, aralarında Fransa, Almanya, Singapur, Brezilya, Çin, Hong Kong, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore, Endonezya, Hindistan, Japonya ve Kanada'nın da bulunduğu 31 ülkenin yanı sıra ICAO ve EASA gibi uluslararası kuruluşların temsilcileriyle uzman personel katıldı.

Toplantıda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın başkanlığındaki 4 kişilik teknik ekip temsil etti.

Uçuş durdurma kararına esas teşkil eden kazaların tahkikat çalışmalarından edinilen bilgilerin değerlendirildiği toplantıda, ilk kazanın ardından yayınlanan acil uçuşa elverişlilik direktifinin uygulanma durumuyla özellikle bu tip uçaklara konulan ve MCAS olarak bilinen Manevra Kabiliyeti Geliştirme Sistemi'ndeki yazılım güncellemeleri ele alındı.

Toplantıda, MCAS'in emniyetli uçuş için gerekli şekilde yeni yazılımla geliştirildiği, ayrıca bu yapılan çalışmaların mevcut pilot eğitim programlarıyla simülatör destekli çalışmalara yansıtılması gerekliliği üzerinde duruldu.

- Raporun temmuzda tamamlanması öngörülüyor

FAA liderliğinde toplam 8 ülke/organizasyon tarafından oluşturulan Teknik Danışma Kurulu'nun, temmuzda tamamlanması öngörülen çalışmalar sonucunda yayınlanacak raporunun, uçakların tekrar servise verilmesi aşamasında önemli kaynak oluşturması bekleniyor.

Toplantıda ülke temsilcileri, gerek tasarım değişikliği ve yazılım güncellenmesi gerekse de yeni sistem sebebiyle ortaya çıkan eğitim ihtiyacı giderilmeden söz konusu uçakların tekrar hizmete verilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti.

Türkiye'de uçuşları durdurulan toplam 13 Boeing 737 MAX tipi uçak bulunuyor. Haziran sonuna kadar teslim edilmesi öngörülenlerle bu sayının 30'u aşması bekleniyor.

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