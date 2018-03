“Boğazın gerdanlığı“ için çalışmalar hızlandı

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak "1915 Çanakkale Köprüsü" için boğazın her iki yakasındaki kara bağlantı noktalarında tamamlanan sondajların ardından çalışmalar hızlandı.

Bölgede, kuru havuz imalatları kazı çalışmaları ile köprü kule kesonlarının oturacağı alanlarda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı.



AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgilere göre, Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek.

2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli olarak trafiğe hizmet verecek köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.

- Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü



Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip olacak köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Boğazın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprünün inşaatının başlamasıyla birlikte bölgedeki şantiye kurulum çalışmaları hızlandı.

Kuru havuz imalatları kazı çalışmaları tamamlanıp grobeton ve seçme malzeme tesviye çalışmalarına ise devam ediliyor. Köprü kule kesonlarının oturacağı konumlarda deniz dibi tarama çalışmaları da tamamlandı. Asma köprüde ve otoyol güzergahında yapılacak proje çalışmaları ise görevli ekiplerce sürdürüyor.

19 Aralık'ta başlanan kamulaştırma çalışmaları ise sürüyor.



- "Bölgemizi çok önemli bir konuma taşıyacak"



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprünün, Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaşım hattında Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli konuma taşıyacağını söyledi.

Yılmaz, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek köprünün temelinin 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atıldığını hatırlatarak, bölgedeki sondaj çalışmalarının tamamlanmasıyla fiziki çalışmalara başlandığını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki FORCE Technology Test Laboratuvarı'nda bir süre önce yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Rüzgar Tüneli testinin başarıyla tamamlandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Köprümüz gün gün, adım adım tamamlanacak. Kara noktalarındaki işlemler devam ediyor. Rüzgar testini de köprü başarıyla tamamladı. Bölgemizde esen en kuvvetli rüzgarın katbekat üstü hızdaki rüzgara dayanabilecek bir güce sahip olacak bu köprü. Şu anda hem Avrupa kıtasındaki Gelibolu noktasında hem de Asya kıtasındaki Lapseki noktasında çalışmalar sürüyor. Gelibolu'da fiziki çalışmalarımız hızlandı. Lapseki'de de fiziki çalışmalar başlayacak."

Yılmaz, ekiplerin bölgede şantiyelerin kurulacağı noktaları belirlediğine de değinerek, "Şantiyelerin kurulmasıyla birlikte harç karıştırılmaya başlanacak. Bunun beraberindeki süreçte köprünün inşasıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde başlamış olacak. Biz verilen tarihte köprünün tamamlanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Çanakkale'ye bir boğaz köprüsü gerekliliğinin yaklaşık 30 yıldır konuşulduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Rüzgarlı havada ulaşım duruyordu, herkes isyan ediyordu. Çanakkale'de 30 yıldır 'boğaz köprüsü olması lazım, yapılması lazım' diyoruz. Ama nasip bugünlereymiş. Nasip AK Parti hükümetineymiş. Köprü lazım diye sürekli konuştuk. Bütün siyasetçiler konuştu. Yeni değil ki 30 yıldır sürekli konuşulan konuydu bu. Köprünün temelinin atılmasıyla beraber elbetteki bölgede faaliyette bulunan hem esnafımız hem de vatandaşımız büyük bir memnuniyet içinde. Bölgemize çok büyük katma değer kattı, katmaya da devam edecek. Hem Gelibolu tarafında hem de Lapseki tarafında her anlamda hareketlilik sağlayacak. Bu hareketlilikle beraber hem bölgenin turizmine, hem ekonomisine önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz."