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BoJ para politikasını değiştirmedi

- Japonya Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını ise sabit tuttu

BoJ para politikasını değiştirmedi
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İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmedi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, ihracat ve üretimin diğer ülkelerdeki yavaşlamadan etkilenmesine rağmen, Japonya ekonomisinin gelirden harcamaya kadar verimli bir döngü içinde ılımlı genişlemeye devam ettiği vurgulandı.

Son derece uygun finansal koşullar ve devlet harcamalarının desteği ile iç talebin yukarı yönlü trendine devam etmesinin muhtemel olduğu aktarılan karar metninde, şunlar kaydedildi:

"Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık değişim oranının, yüzde 2'ye doğru kademeli olarak yükseleceği tahmin edilmektedir. Öte yandan yurt dışından kaynaklı bazı riskler de bulunmaktadır. Bu riskleri; ABD makroekonomi politikaları ve bunun küresel finansal piyasalara etkisi, ticarette korumacı yaklaşım ve bunun yansımaları, gelişmekte olan ve emtia ihracatçısı ülkelerdeki gelişmeler, Brexit ve jeopolitik riskler şeklinde sıralayabiliriz.

BoJ yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edecek. Hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla gerektiğinde uygun politika ayarlamaları yapılacaktır."

BoJ'un bir sonraki para politikası kurulu toplantısı, 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek.


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