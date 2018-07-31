BoJ, varlık alımında

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon ve büyüme beklentilerini revize etti. Banka ayrıca, varlık alımlarının daha esnek uygulanmasına dair bir dizi para politikası ayarlamasına gitti.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar, "Süregelen Güçlü Parasal Gevşeme Çerçevesinin Güçlendirilmesi" başlığı altında açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, borsada işlem gören fonların (ETF) alım miktarının artırılmasına oy birliği ile karar verildiği aktarılarak, alım miktarının yıllık 6 trilyon yen olacağı bildirildi.

Bankanın söz konusu tutarı, varlık fiyatlarının risk primini uygun bir şekilde düşürmek amacıyla azaltıp artırabileceği vurgulanan metinde, "Banka ayrıca, varlık alımlarını daha esnek uygulamak amacıyla bir dizi para politikası ayarlamasına gitmeye karar verdi. Bu kapsamda BoJ, Topix ilişkili ETF alım miktarını 2,7 trilyon yenden 4,2 trilyon yene çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

Metinde, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgulanarak, "Banka, ekonomik ve finansal şartlarda istikrarı güvencede tutarken, alınan önlemlerin mümkün olan en erken zamanda yüzde 2'lik fiyat istikrar hedefine ulaşılmasını sağlayacağını düşünmektedir. Hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmeleri göz önünde bulundurarak, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla gerektiğinde uygun politika ayarlamalarını yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmeleri yapıldı.





- Büyüme ve enflasyon beklentileri düşürüldü





BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, Japonya ekonomisinin son derece esnek finansal koşullar ve kamu harcamaları sayesinde potansiyelinin üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilerek, ekonomik aktivite üzerindeki aşağı ve yukarı yönlü risklerin dengelendiği kaydedildi.

Çekirdek enflasyonun pozitif görünümünü koruduğu, ancak iş gücü piyasasındaki sıkılaşma ve ekonomik genişleme gibi gelişmelerle kıyaslandığında nispeten zayıf kalmayı sürdürdüğüne işaret edilen metinde, BoJ'un büyüme ve enflasyon tahminlerine ilişkin güncellemelere yer verildi.

Buna göre, banka enflasyon beklentisini 2018 mali yılı için yüzde yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e, 2019 mali yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e düşürdü.

Büyüme beklentisini 2018 mali yılı için yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e çeken banka, gelecek yıla yönelik yüzde 0,8 düzeyinde bulunan öngörüsünü değiştirmedi.