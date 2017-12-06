Bölgesel emtia borsası geliyor

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni hizmete giren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Kazakistan-Çin hattına Türkiye için bir emtia koridoru açtığını belirterek, "Bölgesel Emtia Borsası'na öncülük etmek istiyoruz." dedi.

Fakıbaba, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen TOBB Ticaret Borsalar Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tarımsal ürünler piyasaya 1-2 ay içinde arz edilirken, bu ürünlere talebin yıl boyunca devam ettiğini söyledi.

Bu durumun hasat dönemlerinde tarımsal ürünlerin düşük fiyatlardan işlem görmesine, dolayısıyla üreticilerin kazançlarının azalmasına yol açtığına işaret eden Fakıbaba, dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde tarımsal ürünlerin arz-talep dengesinin lisanslı depoculuk sistemiyle çözüme kavuşturulduğunu ve istikrarlı bir piyasa oluşturulduğunu bildirdi.

Fakıbaba, "Ürün ihtisas borsalarının da devreye girmesiyle tarım piyasalarında fiyat istikrarının sağlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ticaret borsalarına lisanslı depoculuk için önemli roller düştüğünü vurgulayan Fakıbaba, Türkiye'de 113 ticaret borsasının faaliyet gösterdiğini, 2016 sonu itibarıyla bunların işlem hacminin 213 milyar lira düzeyinde olduğunu dile getirdi.

- "TMO, bu yıl 335 bin ton hububat satın aldı"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımlarını lisanslı depolara yaptırdıklarına dikkati çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Cumhuriyet döneminin en büyük lisanslı depoculuk hamlesini başlattık. TMO'nun uzun süreli kiralama garantili depo yapımı projesiyle hayata geçirilen 3,5 milyon ton kapasiteli lisanslı depoların yapımı devam etmektedir. Her geçen gün iş adamlarımız bunun için müracaat etmektedir. TMO, 2017 yılında 335 bin ton hububatı lisanslı depolarda elektronik ürün senedi (ELÜS) olarak satın almıştır. Bu miktar toplam satın alınan hububatın yüzde 15'ine denk gelmektedir. Yine hükümetimiz döneminde lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere kira desteği ve vergi istisnaları getirilmiştir. Amacımız tarım piyasalarında fiyat istikrarını sağlamaktır."

- "Bölgesel Emtia Borsası'na öncülük etmek istiyoruz"

Dünya tahıl üretiminin yüzde 9'unun, tahıl ticaretinin ise yüzde 23’ünün Rusya, Ukrayna ve Kazakistan tarafından gerçekleştirildiğini belirten Fakıbaba, "Yeni hizmete giren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Kazakistan-Çin hattına ülkemiz için bir emtia koridoru açıyor, Türkiye'nin bölgesel önemini artırıyor. Bunun için sadece ürettiğimiz ürünleri değil, bölgemizde üretilen ürünleri de kapsayacak şekilde Bölgesel Emtia Borsasına öncülük etmek istiyoruz. Bu durumu, modern depolama sistemlerimiz, elektronik borsacılığımız ve lojistik avantajımızla fırsata çevirmeliyiz." diye konuştu.