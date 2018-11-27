İZMİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "2023'e kadar kümülatif 23,9 milyon ton petrol eşdeğeri (TEP) enerji tasarrufu sağlanması planlanmakta ve bu tarihe kadar birincil enerji tüketimimizin baş senaryoya göre yüzde 14 daha az olacağı öngörülmektedir." dedi.

Tancan, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından bir otelde düzenlenen "Bölgesel Enerji Sistemleri Konferansı"nın açılışında, Türkiye'nin bütün süreçleriyle enerji verimliliğini artırma hedefinde olduğunu söyledi.

Nüfus artışı, refah düzeyinin yükselmesi, hizmet sektörünün güçlenmesi ve sanayileşme gibi nedenlerden dolayı Türkiye'de enerji kullanımının gelişmiş ülkelere göre daha hızlı arttığına dikkati çeken Tancan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 2005-2015 döneminde Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) yüzde 65 oranında büyüdü. Birincil enerji tüketimi de aynı dönemde yüzde 46 artarak GSYİH artışından daha düşük oranda gerçekleşti. Dolayısıyla bir birim katma değer üretmek için giderek daha az enerji tüketilmektedir. 2023'de GSYİH başına tüketilen enerji miktarının 2011 değerine göre en az yüzde 20 azaltılması hedeflenerek söz konusu tasarruf potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. Öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesi için ulusal enerji verimliliği açısından hazırlanmış olup bu yıl başında yayınlanmıştır. 2023'e kadar kümülatif 23,9 milyon ton petrol eşdeğeri (TEP) enerji tasarrufu sağlanması planlanmakta ve bu tarihe kadar birincil enerji tüketimimizin baş senaryoya göre yüzde 14 daha az olacağı öngörülmektedir."

Enerji verimliğine sadece tasarruf açısından bakılmaması gerektiğine işaret eden Tancan, bunun dışında arz güvenliği, kaynak üretimi, üretkenlik, rekabetçilik, istihdam, yoksullukla mücadele, varlık değer artışı, kamu bütçe yönetimi, iklim değişikliği ile olan mücadelenin birçok başlık açısından sürdürülebilir kalkınmanın önemli başlıklarından biri olduğunu kaydetti.



Tancan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Danimarka Enerji Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında 29 Mart 2017’de Stratejik Sektör İş Birliği Projesi Anlaşması imzalandığını hatırlatarak, bunun değerlendirmesinin enerji verimliliği forum ve fuarında paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjot ise Danimarka'nın yenilenebilir enerji alanında şampiyon olduğunu söyledi.

Bu alanda hep önde kalmak istediklerini kaydeden Galskjot, "Danimarka'nın 2030'da kömürden elektrik kullanmama hedefi var. 2050'de de tüm enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerjiden karşılamak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile Danimarka'nın birlikte çalıştığı en önemli konulardan birinin ısı kanunu olduğuna işaret eden Galskjot, taslak aşamasında olan bu kanunun gelecek yıl mart-nisan aylarında tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.

Programda, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz ve İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz da birer konuşma yaptı.



