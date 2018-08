Bolu dünya kenti oldu

İstanbul ve Ankara gibi metropollerin tam ortasında olmasına rağmen doğal güzellikleri her zaman korunan Bolu için dört mevsim turizm seferberliği başlatıldı. Arazisinin yüzde 65’i ormanlarla kaplı ve 200’e yakın göl ve göleti, sportif kamp ve antrenman sahaları, kayak merkezleri, en uzun trekking yolları, tematik park-bahçeleri, tabiatı koruma- yaban hayatı geliştirme sahaları ve termal tesisleriyle dünyada benzeri olmayan özelliklere sahip Bolu, küresel turizm anlayışındaki değişime paralel olarak doğa, spor, termal, kültür, gastronomi ve ekoturizm potansiyelini değerlendiren yatırımlarla öne çıkıyor.



HEDEF DÜNYADA İLK 10

Eşsiz doğasını ve kültürel zenginliğini koruyarak kenti dünyanın en yaşanabilir illeri sıralamasında ilk 10’a yerleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz “Kentimizin 50 yılını planladık, Şehir Anayasamızı hazırladık.‘Tabiatın Kalbi’ dediğimiz gözbebeğimiz Bolumuzu, koruma-kullanma dengesini gözeterek, doğasıyla uyumlu bir dünya kentine dönüştürmek için bu yol haritasına bağlı projelerimizi hayata geçiriyoruz. Belediyecilikte en zor, en riskli bölüm alt yapı yatırımlarıdır. Biz Bolu’da yıllardır ihmal edilen temel sorunları çözdük, altyapımızı tamamladık. Kentimizi tüm ilçeleri ve şehir merkeziyle birlikte geleceğe taşıyacak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 8 ve 18 kişilik jet ve küçük uçakların inebileceği, model uçak, pilot ve yamaç paraşütü eğitimlerinin verileceği piste sahip havalimanı planlıyoruz” dedi.

EN UZUN SU TÜNELİ

Bolu’da Türkiye’nin en uzun su tüneli projesinde de sona yaklaşıldığını anlatan Başkan Yılmaz şu bilgileri verdi: “Musluklarından memba suyu akan ilk kent” olma unvanını kazandıracak KaradereSu Alma Tüneli’nde ışığı görmeye sadece 285 metre kaldı. Bolu’nun su sorununu çözdük. Nüfusumuz hiçbir zaman 350 bini aşmayacak ama biz 1 milyonluk nüfusa yetecek su planlamamızı yaptık. Halkımıza kaliteli içme suyu getirmek için dağları deldik. 27 milyon 190 bin TL’lik yatırımla Karadere Su Alma Tüneli’ni inşa ettik. Karaderesuyu çok özel bir su. İçinde mercan balıklarının yaşadığı, mineral standardı yüksek, son derece temiz ve sağlıklı bir kaynak suyu. Projemizin bir sonraki etabında ise Karadere Tüneli’ni Çele Barajı’yla birleştireceğiz. Nüfusumuz 1 milyon dahi olsa ‘Tabiatın Kalbi’nde su sıkıntısı çekmeyeceğiz.”

GÜNEŞ ENERJİLİ KORUMA

Bolu Belediyesi, Mart ayında faaliyete geçen 1 MegaWatt (MW) gücündeki Güneş Enerjisi Santrali’nde aylık 1000 hanenin elektrik tüketimi kadar da elektrik üretiyor. Kentin cennet doğasını koruma amacıyla inşa edilen santralden gelir elde edilmeye de başlandı. Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisine yerleştirilen 4000 panelde, güneşli geçen Mayıs ve Haziran aylarında toplam 276kilowatt/saat (kWh) elektrik enerjisi elde edildi.

Üretilen enerjinin değerinin 165 bin 449 TL olduğunu belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz “Belediye olarak artık kendi elektrik enerjimizi üreterek enerji tüketim harcamalarımızı minimum seviyeye indiriyoruz. Hedefimiz güneş enerjisi kullanımı konusunda farkındalığı arttırarak Türkiye’de öncü olmak. Gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz var. ‘Tabiatın Kalbi’ni temiz ve sürdürülebilir enerjiyle korumak; torunlarımıza düşük maliyetli, yüksek enerji kapasiteli ve ekolojik ayak izi en az olan enerji yatırımları bırakmak istiyoruz. Bu aynı zamanda önemli bir kazan kazan projesi. Kentimizi en temiz, en çevreci, en doğa dostu enerji ile korurken aynı zamanda belediyemize de gelir elde ediyoruz. Ürettiğimizelektriğin 220 kilowatt/saati ileSu Arıtma Tesisimizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz, kalanını Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (SEDAŞ) satıyoruz. Elde ettiğimiz tasarrufu ve geliri Bolu halkına hizmet için kullanıyoruz. Mevcut santralimize ilaveten 2-3 MW daha arazi tipi GES santrali kuracağız. Bina ve yapıların çatılarına güneş panelleri yerleştirmeye yönelik çalışmalarımız da sürüyor” diyor.

NİLÜFER ÜRETİM PARKI

Türkiye’nin ilk ve tek Nilüfer ve Bonsai Ağacı Üretim Merkezi de Bolu’da inşa edildi. Alpagutbey Mahallesi’nde 7 bin 600 metrekarelik alana kurulu Nilüfer Sanat Parkı’nda 1160 metrekarelik endemik nilüfer havuzu, minyatürleştirilmiş bonsai ağaçları ve bu bitkilerin yetiştirilmesi için kurs alanları bulunuyor. Parkın içerisinde Bonsai Ağacı Üretim de Merkezi kuruldu.

SPORUN KALBİ OLDU

Başkan Alaaddin Yılmaz Bolu’nun vizyon hedeflerinden ‘Spor Kenti’ olma yolunda atılan adımları ise şöyle anlattı: “Bolu dünyanın, tüm sporların yapılabileceği doğa ve iklim koşullarına sahip ender kentlerinden biri. ‘Tabiatın Kalbi’nin dünyada spor alanında bir marka şehir olması için gerekli altyapıya sahibiz. Federasyon başkanlarımızla yoğun temas halindeyiz. Atletizmden güreşe, basketboldan wushu’ya, çim hokeyinden kayağa, voleyboldan basketbola, offroad’dan futbola kadar Türkiye’nin neredeyse tüm milli takımları, maç öncesi kamplarını, temiz havası ve Ankara-İstanbul’a yakın konumu nedeniyle Bolu’da yapıyor. Bu kapasiteyi her geçen gün arttırmak ve uluslararası sporcuları da kentimize çekmek için 3000 kişilik Karaçayır Olimpik Spor Tesisimizi hayata geçirdik. Atletizm pistimizde, 8 kulvarlı koşu pisti, uzun ve üç adım atlama, sırıkla yüksek atlama, disk-çekiç atma, gülle atma ve doğal çim sahası var. 5’i açık, 2’si kapalı tenis kortlarımız, olimpik yüzme havuzumuz ve cimnastik salonlarımız dünya standartlarında. Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezimiz de, tüm ulusal ve uluslararası off-road ve motocross yarışlarına uygun, doğal bir parkur. Bolu Türkiye’nin en uzun trekking rotalarına sahip. Yeni keşfedilen yollarla birlikte Bolu’da yürüyüş parkurlarımızın uzunluğu 2 bin 431 kilometreye ulaştı. Bolu aynı zamanda Türkiye’nin en fazla ve güncel oryantiring haritasına sahip ili.

KANOYU SEVDİRDİ

Seben Gölününde kano, sörf, balıkçılık ve su topu gibi su sporları tutkunlarının cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz “Bolu’da şimdi deniz özlemini de giderecek dev bir projeyi hayata geçiriyoruz. Büyüksu Deresinin, 1 kilometrelik kısmını, 100 metre genişliğinde gölet haline getiriyor ve deniz kumuyla dolduruyoruz. Büyüksu’da yakın bir zamanda yüzmenin de dahil olduğu tüm su sporları yapılabilecek” sözlerinde bulundu.

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Bolu’nun turizmde ve marka şehir olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Başkan Yılmaz iş dünyasına “Bu fırsatı kaçırmayın. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirerek yatırımcılarımızın sorunlarını çözmeye, kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. (Murat GÜLDEREN-POSTA)