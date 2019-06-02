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Bolu ve Düzce için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Bugün saat 18.00'e kadar Bolu ve Düzce'de kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün saat...

Bolu ve Düzce için yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Bugün saat 18.00'e kadar Bolu ve Düzce'de kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün saat 18.00'e kadar Bolu ve Düzce çevrelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüYağış Uyarısı
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