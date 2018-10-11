Bolu'da ekmeğe zam yok suya indirim var

BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ilde 2 yıldır zam yapılmayan ekmeğin aynı fiyattan satılmaya devam edeceğini belirterek, ev ve sanayide kullanılan su bedelinde yüzde 10 indirime gidildiğini bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek olmak için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Türkiye'nin milli seferberlik hamlesine Bolu'dan tam destek verdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğü ve tüm bakanlıklarımızın koordinasyonuyla başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' kapsamında, biz de taşın altına elimizi koyuyoruz. Bu mücadele, milli bir mücadeledir. Kamudan özel sektöre, yerel yönetimlerden hane halklarına, sanayiciden esnafa, çiftçiden bankalara kadar, bu sorumluluk hepimizin. Ekonomimizin içinde bulunduğu zor zamanları, devletimize topyekun destek vererek atlatacağımıza inanıyorum. Bu seferberlikten Türkiye kazançlı çıkacak."

Yılmaz, esnafa, iş dünyasına ve vatandaşlara çağrıda bulunarak, mücadeleye herkesin katkı sunması gerektiğini, Bolu esnaf ve sanayicilerinin ürünlerinde indirime giderek, vatandaşların da tasarruf tedbirleriyle devlete omuz vermesi gerektiğini vurguladı.

- "Programa destek gurur verici"

Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırını'nda üretilen ekmeğe zam yapılmayacağını aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletimizin enflasyonla etkin şekilde mücadele etme gayretine Bolu Belediyesi olarak biz de katılıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde vatandaşımızı korumak, mutfağa ateş düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemizin halk ekmek fırınında üretilen ekmeğe 2016 yılından beri zaten hiç zam yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. 250 gram ekmek Bolu'da 2 yıldan beri 75 kuruşa satılıyor. Ne fiyatımızdan ne kalitemizden ne lezzetimizden ödün vereceğiz. Halkımız aynı ekmeği bundan sonra da aynı fiyattan almaya devam edecek."

Yılmaz, Bolu'da ev ve sanayide kullanılan su bedelinde yüzde 10 indirime gidildiğini aktararak, "Bolulu binlerce aboneyi ilgilendiren konuyu Belediye Meclisimizde görüştük. Su fiyatlarında yüzde 10 oranında indirim yaptık. Vatandaşlarımızın bütçesini rahatlatacak yeni adımları da görüşmeye devam ediyoruz. Spekülasyonlarla, kur dalgalanmalarıyla yıpratılmaya çalışılan ekonomik güven ortamını, hem vatandaşlarımız hem de yatırımcılar ekseninde yeniden tesis etmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." diye konuştu.

Bolu Belediyesi'nin bütün birimlerine tasarruf tedbirleri uygulanması talimatını verdiğinin altını çizen Yılmaz, gider kalemlerini hizmet kalitesinden ve istihdamdan taviz vermeden azalttıklarını kaydetti.

Yılmaz, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na iş dünyasından gelen desteğin gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.