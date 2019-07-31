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Bolu'da jeotermal saha ihaleleri

İSTANBUL (AA) - Bolu'daki doğal mineralli su işletme sahası ve jeotermal kaynak arama sahaları ihaleye çıkarıldı. Bolu İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre,...

Bolu'da jeotermal saha ihaleleri
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İSTANBUL (AA) - Bolu'daki doğal mineralli su işletme sahası ve jeotermal kaynak arama sahaları ihaleye çıkarıldı.

Bolu İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bolu Merkez ilçesindeki doğal mineralli su işletme ruhsat sahası ile Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Alanları 200 ile 4 bin 387 hektar, muhammen bedelleri ise 45 bin ile 105 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

İstekliler gerekli belgelerini ihale günü saat 13.30’a kadar dilekçeyle birlikte Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verebilecek.

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IhaleJeotermal SahaResmi Gazete
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