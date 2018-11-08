Bölünmüş ABD Kongresi, Trump'ın politikalarını sekteye uğratabilir

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - ABD Kongresi’nin bu hafta yapılan ara seçimler sonucu iki parti arasında bölünmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını sekteye uğratabilir.



ABD'de 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokratlar, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 220 milletvekili ile çoğunluğu ele geçirdi. 100 sandalyeli Senato’da ise Cumhuriyetçiler, en az 51 sandalyeyi alarak çoğunluklarını korumayı başardı.



Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü 2010 yılında yitiren Demokrat Parti'nin 8 yıl aradan sonra yeniden çoğunluğu sağlaması, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek 2 yılda daha fazla zorlukla karşılaşacağına işaret ediyor.



Trump'ın özellikle göçmenlik, sağlık ve ticaret alanında atmak istediği adımlarda, ara seçimlerin galibi sayılan Demokratların direnciyle karşılaşması bekleniyor. Bu nedenle "bölünmüş ABD Kongresi" 2018-2020 döneminin siyasi icraatlar açısından yavaş geçeceğine işaret ediyor.

Bu durumun, ülke ekonomisi ve ticari ilişkilerini nasıl etkileyeceği ise piyasalar için büyük merak konusu...





- "Ekonominin gidişatını etkilemez"







Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan ekonomistler, bölünmüş Kongre'nin, ekonomi dahil tüm politikaları sekteye uğratacağı görüşünü dile getirdi.



High Frequency Economics Başekonomisti Jim O'Sullivan, "piyasa beklentilerine paralel gelen seçim sonuçlarının siyaset sahnesini kördüğümlere hazır hale getirdiğini” belirtti.

O'Sullivan, Trump yönetiminin gelecek yıl için önemli mali planlarının bulunmadığına işaret eden seçim sonuçlarının ekonominin gidişatını etkilemesini beklemediğini ifade ederek, "Ben seçim sonuçlarına bağlı olarak hiçbir ekonomik beklentimi değiştirmedim." dedi.

ABD'de son 7 yıldır üst üste yılın en iyi ekonomik tahmincisi seçilen O’Sullivan, Demokratların, Trump’ın ticaret alanında atacağı adımları etkilemeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Genel olarak Kongre, bütçe konusunda geniş yetkilere sahip ancak ticaret konusu Beyaz Saray’ın yetki alanına giriyor. Eğer Kongre, bu yetkiyi Başkan Trump’tan almaya çalışırsa bunun için bir yasa tasarısının Kongre’nin her iki kanadından geçmesi gerekiyor. Demokratlar böyle bir tasarıyı Temsilciler Meclisi’nden geçirse bile tasarı, hala Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senato’dan geçmez. Dolayısıyla Demokratların Trump'ın ticaret politikalarına karşı girişimleri bence sonuç vermez."

O’Sullivan, bölünmüş Kongre'nin ilk ciddi bütçe sınavını ise 2019 mali yılı sonunda vereceği öngörüsünde bulundu.







- "Varlık fiyatlarında yükseliş bekliyoruz"







Deutsche Bank Uluslararası Başekonomisti Torsten Slok da Demokratların Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü Cumhuriyetçilerin elinden almasının "siyasi açmazlara" neden olacağını söyledi.



Slok, özellikle ticaret, sağlık ve göçmenlik konularında yaşanacak tartışmaların piyasalarca yakından izleneceğini, buna karşın politikaların hangi yöne gideceğini şimdiden kestirmenin zor olduğunu vurguladı.



Diğer taraftan, varlık fiyatlarının tarihsel olarak bölünmüş Kongre dönemlerinde değer kazandığına işaret eden Slok, "Bölünmüş Kongreler tarihsel olarak varlık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu trendin devam etmesini bekliyoruz." dedi.



