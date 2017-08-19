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Bombus arısı kullanan yetiştiricilere destek

- Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki seralarda bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira destek verilecek

Bombus arısı kullanan yetiştiricilere destek

ANKARA (AA) - Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı seralarda bombus arısı kullanan yetiştiricilere bu yıl koloni başına 60 lira destek sağlanacak.

Bakanlar Kurulunun dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı" kapsamında "bombus arısı" kullanımına verilecek desteğe ilişkin "düzeltme" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemlerine kayıtlı seralarda bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira destekleme ödemesi yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bombus ArısıTarımsal Destek
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