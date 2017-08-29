Bor, çatı yalıtımına da girdi

BALIKESİR (AA) - SERHAT BUĞRA ŞENKÖKCÜ - Rezervinin büyük bölümü Türkiye'de bulunan bor madeninin saflaştırılmasıyla elde edilen ve özellikle hastanelerdeki radyoterapi odalarında radyasyona karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya başlanan madde, çatı yalıtımına da girdi.

Bor madeninin saflaştırılmasıyla ortaya çıkan 9 su molekül yapısına sahip sodyumpentaborat maddesini, 7 su moleküle düşürmeyi başaran ve bu buluşunu Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettiren Balıkesir'de kurulu Ar-Ge şirketi, söz konusu maddeyi farklı bir alanda daha kullanıma açtı.

Bursa'da hava süspansiyon sistemleri ve yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren Aktaş Holding, bu maddeyi kullanarak çatı yalıtımı gibi alanlarda kullanılmak üzere radyasyon ve güneş ışınlarını geçirmeyen kauçuk membran üretmeyi başardı.

Elde ettiği malzemeyi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde test ettiren holding, yüzde 97,7 oranında radyasyon geçirmezliği sonucuna ulaştıklarını açıkladı.

- "Test ettirip belgelendirdik"

Aktaş Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kauçuk membran malzemenin yeni bir ürün olduğunu belirtti.

Bu alanda çok önemli ilerleme kaydettiklerini anlatan Aktaş, "Bu membranlar, ozon tabakasının radyasyon etkilerini azaltıcı bir malzemedir. Faruk Durukan Bey'in elde ettiği çok önemli bir maddenin katkısıyla bu ürünü elde etmeyi başardık. Ürünümüzü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda test ettirip belgelendirdik. Artık Türkiye'nin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da bir adım ilerde olduğunu inşallah herkese göstermiş olacağız." diye konuştu.

- "Uygun fiyatla kısa sürede piyasada olacak"



Aktaş, bu malzemenin önceden kurşun kullanılarak üretildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İnsan sağlığına önemli olumsuzluklar oluşturan kurşun malzemeyle, ağır ve kalın biçimlerde yapılmıştı. Bu yeni ürün, kurşundan uzak, insan sağlığını olumsuz etkilemeyen, çok rahat elastomer, esnek ve her yere uygulanabilir bir malzeme olarak üretildi. Bunun ayrıcalığı budur. Bu ürünün ticarileştirilmesini de gerçekleştirdik. Kurşun malzemenin maliyetini ve insan sağlığını göz önünde tuttuğumuzda, kurşunun maliyetine göre çok ucuz. Bu malzeme çok uygun bir fiyatla kısa sürede piyasada olacaktır."

- "Aslında sessiz bir devrim oluyor"



Edremit'te kurulu Ar-Ge firmasının sahibi Faruk Durukan da bor madenini saflaştırarak elde ettikleri ara ürünün kullanım alanlarının arttığını belirtti.

Durukan, bor türevli radyasyon geçirmez duvarların ardından, şimdi de çatı kaplaması şeklinde kauçuk maddeye uygulanan bir malzeme elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ürünümüzü alan firma, bu başarısını Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda test ettirdi. Aslında sessiz bir devrim oluyor. Dünya eskiden böylesine büyük gelişmeleri Türkiye'den izleyemiyordu ama bundan sonra izleyecek. Dünya biliminin yapamadıklarını yapıyoruz. Dünyadaki problemler Türkiye'den çözüm bulacak. Bu yaptığımız çalışma, gelişmiş ülkelerin yapamadığı bir olaydı. Bu kadar önemli malzeme, daha önce kurşun ile yapılıyordu. Bu malzemeler kullanıldıkça ozon tabakamız deliniyordu, maliyetli ve sağlığa zararlıydı. Bu geliştirilen malzeme, problemleri ortadan kaldırıyor. Bu tip malzemelere dünyanın daha çok ihtiyacı olacaktır. Bundan sonra dünya, gelişen değil, gelişmiş ülke olarak Türkiye'yi görecektir."

Radyasyon geçirmeyen kauçuk membran malzemenin, güneş ışınlarından korunmak amacıyla çatı ve benzeri kapmalarında, sağlık sektöründeki radyoloji odalarında, savunma sanayinde, askeri kıyafetlerin yapımında kullanılabileceği belirtildi.