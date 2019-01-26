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BORA füze sistemleri için iş birliği

ANKARA (AA) - BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ROKETSAN arasında iş birliği yapıldı.SSB'den yapılan açıklamaya göre, BORA Füze Sistemi...

BORA füze sistemleri için iş birliği
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ANKARA (AA) - BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ROKETSAN arasında iş birliği yapıldı.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi için düzenlenen imza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve ROKETSAN'dan temsilciler katıldı.

Proje, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalmasını sağlayacak.

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BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesiİsmail DemirROKETSANSavunma Sanayii Başkanlığı
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