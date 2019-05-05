Borçla kurulan Türk firmasına Avrupa'dan 4 ödül

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Ankara Siteler'de 2002 yılında 160 metrekarelik atölyede borçla ve kiralık makinelerle kurulan mobilya firması, dünyanın en büyük tasarım yarışması "A'Design Award"da 4 ödülün sahibi oldu.

Avrupa Birliği Tasarım Ofisinin desteğiyle İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen A'Design Award Tasarım Ödülleri'nin 2018-2019 sonuçları açıklandı.

Dünyanın dört bir yanındaki 100'den fazla ülkeden 18 bini aşkın tasarımın yer aldığı, 250 tasarımcı ve akademisyenin jüri olarak 110 ayrı kategoride değerlendirme yaptığı yarışmada, Ankara'da faaliyet gösteren Qzens Furniture&Design 4 ödül kazandı.

Dünyaca ünlü birçok markanın çalışmasını geride bırakan firma, "Patchwork" adlı masa, "Ripple" adlı orta sehpa ve "Thorn" adlı aydınlatma ürünüyle ikinciliğe, "Sufi" adlı masayla da dördüncülüğe layık görüldü.

Siteler'de 2002 yılında 160 metrekarelik atölyede borçla ve kiralık makinelerle kurulan mobilya firması, kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Türkiye'nin en kapsamlı tasarım yarışması Design Turkey'den de geçen yıl 2 ödül kazanan firma, 2017'de TOBB'un "En hızlı büyüyen 100 şirket" listesine girmişti.

- "Hedef dünya çapında marka olmak"



Firmanın kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Yılmaz Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları dünya çapındaki ödüllerin yıllardır verilen emeklerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Girişimciliğe, üretmeye ve tasarıma önem vererek imkansızlıkları aştıklarını ifade eden Doğan, kısa sürede mobilya sektöründe fark yaratmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Markalaşmanın yolunun tasarımdan geçtiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Maalesef birçok sektörde tasarım ülkemizin en zayıf yanı. Üretiyoruz ama ürettiğimiz ürün özgün bir tasarıma sahip olmayınca markalaşamıyoruz. Bu bilinçle tasarımı işin merkezine koyduk. Kendimize sınırlar koymadan tasarlıyoruz, üretiyoruz ve insanların beğenisine sunuyoruz. Aldığımız ödüllerden de güç alarak, dünya çapında bir marka olmayı hedefliyoruz."