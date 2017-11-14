Borsa 110.000 puanı aştı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazancıyla 110.148,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.288,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi de yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,07 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile elektrik oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 110.686,50 puana çıkmasının ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 110.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistiklerinin yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.700 ve 107.000 seviyelerinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu