Borsa bayram tatiline 110.000 puanın üzerinde girdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybederek Kurban Bayramı tatiline 110.010,49 puanla girdi.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 412,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,28 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile madencilik oldu.

Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle saat 12.40'a kadar işlem gören Borsa İstanbul pay piyasasında, banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarının endeksin düşüşünde etkili olduğu görüldü.

Analistler, bugün öğleden sonra ve yarın ABD'de başta tarım dışı istihdam olmak üzere açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde Borsa İstanbul'da yükseliş eğiliminin sınırlı kaldığını kaydetti.

Bayram sonrası salı günü tekrar işleme açılacak Borsa İstanbul'da genel olarak pozitif görünümün korunduğunu aktaran analistler, haftalık ve aylık bazda kapanış rekorunun kırıldığına dikkati çekti.

Muhabir: Bekir Gürdamar