Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Borsa güne 110.000 puanın üzerinde başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla tüm zamanların en yüksek açılışı olan 110.014,51 puandan başladı.

Borsa güne 110.000 puanın üzerinde başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla tüm zamanların en yüksek açılışı olan 110.014,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 477,16 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile elektrik oldu.

Dün güne değer kazancıyla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, banka ve holding hisseleri öncülüğünde 109.608,15 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı.

ABD-Kuzey Kore arasında başlayan ve iki tarafın çok sert açıklamalarıyla zirveye tırmanan jeopolitik gerginliğin, çok sayıda liderin tarafları sağduyulu olmaya çağırmasının ardından azalmaya başladı.

Analistler, bugün yurt içinde mayıs dönemi iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.200 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsa İstanbulEkonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5