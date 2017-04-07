Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 314,74 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri açılışta değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 0,72 ile inşaat oldu.

Dün, yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 88.500 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü önceki kapanışına göre yüzde 0,40 düşüşle 88.679,04 puandan tamamladı.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal







