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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,29 düşüşle 104.720,76 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,29 düşüşle 104.720,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 305,35 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,54 geriledi. Holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,51 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile ulaştırma oldu.

Dün 107.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kaybıyla 105.026,11 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 ve 106.400 seviyelerinin direnç, 103.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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BISTBorsa İstanbulEkonomi
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