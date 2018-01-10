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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 114.812,31 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 114.812,31 puandan başladı.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açılış seansında 210,50 puan ve yüzde 0,18 azalarak 114.812,31 puana geriledi.

Dün döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kaybıyla 115.022,81 puandan tamamladı.

Analistler, yükseliş eğilimindeki dolar kuru ve petrol fiyatlarının pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 114.400 ve 112.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 117.800-118.300 direnç bölgesinin güçlendiğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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