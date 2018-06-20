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Borsa güne düşüşle başladı

- BIST 100 endeksi, 140,85 puan azalarak 94.296,01 puandan açıldı

Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 94.296,01 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 140,85 puan ve yüzde 0,15 değer kaybederek 94.296,01 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün 92.288,59 puanla 20 Nisan 2017 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, Hazine'nin düzenlediği ihalelerin başarıyla sonuçlanmasının ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve günü yüzde 1,50 artışla 94.436,87 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ECB'nin Portekiz'deki para politikası paneline katılacağını, buradan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, veri takviminin görece zayıf olduğunu söyledi.

Hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesi, dolar bazında tarihi düşük seviyelerde olan pay piyasalarında tepki alımlarının devam edebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerine çıkması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini, 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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